Spor salonlarından hırsızlık yapan kişi yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da spor salonlarındaki dolapların kilitlerini kırarak hırsızlık yapan kişi yakalandı.

Üsküdar, Fatih, Kadıköy, Çekmeköy ve Kartal'da spor salonlarında birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis çalışma başlattı. Sarp K.'ye ait 140 TL'nin dolap kilidi kırılarak çalındığı Kadıköy Caferağa Mahallesi'ndeki spor salonuna girip çıkarken görüntülenen şüphelinin daha önce de sabıkası bulunan İnan A. (27) olduğu tespit edildi. Şüpheli İnan A., ekipler tarafından Söğütlüçeşme Metrobüs turnikelerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında dolap kilidi açmaya yarayan özel şekil verilmiş çatal ile suçtan elde edildiği düşünülen 200 TL para ele geçirildi.