Son Dakika Haberleri: Spor Salonu Alev Alev Yandı

Spor Salonu Alev Alev Yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de bulunan bir spor salonunda gece saatlerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de bulunan bir spor salonunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama üzerinde duran polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Selimpaşa Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"ÇEVREDE DOLAŞANLAR VARMIŞ"

Yangının meydana geldiği mahallede oturan bir vatandaş olayla ilgili, Bir cam kırılma sesi duydum ben, sonra dışarı çıktım dumanlar yükseliyordu. Sonra itfaiye ekiplerini aradık. Söylenene göre, çevrede dolaşanlar varmış. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Kameralar var etrafta, belli olacak ne olduğu. Polisimiz geldi, itfaiyemiz geldi çok şükür. Kontrol altına aldılar. Arka sokakta da midibüs yandığı söyleniyor. Terör saldırısı olabilir diye düşünüyorum ama polislerimiz ne olduğunu belirleyecektir dedi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Aynı bölgede art arda yaşanan her iki olayın ardından kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri alarma geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:02 Kaynak: DHA

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