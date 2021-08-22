Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine yapılan spor salonundaki eksikliklerin giderilerek önümüzdeki günlerde hizmete gireceği kaydedildi.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ile beraber İscehisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Kocatepe Parkı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Esentepe Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana yapılan 450 kişi kapasiteli spor salonunun bölümlerinde incelemelerde bulunan Kaymakamımız Kapar ve Dereci yapılan çalışmalar hakkında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alparslan Öztürk'ten bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR