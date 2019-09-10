Spor salonuna giren kişinin otomobili kurşunlandı
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, spor salonuna giren İ.K.'nın park ettiği otomobiline pompalı tüfekle 7 el ateş edildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, spor
salonuna giren İ.K.'nın park ettiği otomobiline pompalı tüfekle 7 el ateş edildi. Otomobilin camları ve kaportası hasar gördü.
Olay, gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Topel Sokak'ta meydana geldi. İ.K., kiraladığı 34 NP 6269 plakalı otomobili sokağa park ettikten sonra spor salonuna girdi. İddiaya göre bir süre sonra silah sesleri duyulurken, spor salonunda bulunanlar dışarı çıktı. Otomobilin kurşunlandığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, araca pompalı tüfekle 7 el ateş edildiğini, aracın camlarının ve kaportasının hasar gördüğünü tespit etti.
Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.
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