Son Dakika Haberleri: Spor Salonuna Parası Yetmeyen Yüzlerce Etiyopyalı Meydanlarda Terliyor

Spor Salonuna Parası Yetmeyen Yüzlerce Etiyopyalı Meydanlarda Terliyor

23 dakika önce

Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor.

Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:26 Kaynak: Youtube

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