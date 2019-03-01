Spor Salonuna Parası Yetmeyen Yüzlerce Etiyopyalı Meydanlarda Terliyor
23 dakika önce
Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor.
Spor salonuna parası yetmeyen yüzlerce Etiyopyalı meydanlarda terliyor
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:26 Kaynak: Youtube
Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi
Pakistan Tarafından Vurulan Uçağın Pilotu Kahraman Gibi Karşılandı
Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı