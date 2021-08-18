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Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor - Son Dakika

Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor

18.08.2021 17:26

Adana'da iddialara göre spor salonunda düzenli olarak protein tozu içen genç felç kaldı. Hüseyin Ömer Uğurludoğan isimli gencin, asker olma hayaliyle spor salonuna gittiğini anlatan babaannesi, torununun hastaneye yürüyerek girdiğini ancak sedyeyle çıktığını ifade etti.

Adana'da anne ve babasının yıllar önce boşanması nedeniyle 1 yaşından bu yana babaannesi Selma Öztaş ile yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan isimli gencin iddialara göre spor salonunda içtiği protein tozu nedeniyle hayatı karardı. Asker olma hayaliyle gittiği spor salonunda 13 gün boyunca kullandığı tozun ardından fenalaşan genç, artık yürüyemiyor.

Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor

PROTEİN TOZU BEYNİNE ZARAR VERMİŞ

19 taşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu. Spor salonu çalışanları, iddiaya göre, Uğurludoğan'a kilo almasını hızlandırmak için spor salonunda satılan protein tozunu önerdi. Yaklaşık 13 gün boyunca bu tozu kullanan Uğurludoğan, 14. gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Öztaş'a torununun kullandığı protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı söylendi. Torunu yatağa bağımlı kalan anneanne, gözyaşlarıyla yardım istedi.

Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor

"HÜSEYİN ÖLECEK DİYE KORKUYORUM"

Anneanne Öztaş, "Torunum benimle yaşıyor. Kilo olmak için protein tozu içti. Spor salonuna her gün 15 lira para vererek protein tozu içmeye başladı. 13 gün sonra kötüleşmeye başladı. 14. Günde kalbini tutmaya başladı ve hastaneye kaldırdık. Ondan sonra el ve ayağı felç oldu, topallamaya başladı. Balcalı Hastanesi'ne götürdüm, oraya da yürüyerek girdi, sedyeyle çıktı. Yemekten de kesildi. Hüseyin ölecek diye korkuyorum" diye konuştu.

Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor

"19 BİN LİRAYA TEDAVİ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

19 bin liraya torununun iyileşeceğini söyleyen Selma Öztaş, "Doktorlar düzelip düzelmeyeceğiyle ilgili bir şey söylemiyorlar. Özel bir hastaneye götürdüm. Onlar da 19 bin lira karşılığında tedavi olabileceğini söyledi. 19 bin lirayı ben nereden bulayım. Ayakları kitleniyor ve daha kötü oluyor. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Şu çocuğumu ayağa kaldırsınlar, başka bir şey istemiyorum. Ben bir şey istemiyorum, hastaneye ödesinler parayı" dedi.

Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Her geçen gün daha da eriyor

SPOR SALONU YETKİLİLERİ KONUŞMAK İSTEMEDİ

Torununun asker olma hayalinin olduğunu belirten Öztaş, "Evim olsa evi satacağım ama evimde yok. Asker olmak istiyordu, hayali vardı. Askeriyeye başvurdu, spor salonunda bu hale geldi. Asker olup seni bu kümesten çıkaracağım diyordu ama olmadı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan spor salonu yetkilileriyse konuyla ilgili açıklama yapmamayı tercih etti.

Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor

Hüseyin Ömer, Adana, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor - Son Dakika


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