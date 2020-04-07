Spor salonunda siperli maske üretmeye başladılar - Son Dakika
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Spor salonunda siperli maske üretmeye başladılar

6 saat önce

BİLECİK'te Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü personeli, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperli maske üretimine başladı.

Spor salonunda siperli maske üretmeye başladılar, System.String[]

BİLECİK'te Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü personeli, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperli maske üretimine başladı. Günlük 300 adet maske üretildiğini ifade eden Bilecik Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Yeşer Karabulut, öncelikle sağlık personeli ile güvenlik güçleri olmak üzere vatandaşlara da maske dağıtımının yapılacağını söyledi.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü personeli Bilecik Atatürk Spor Salonu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperli maske üretmeye başladı. İl Müdürü Yeşer Karabulut, Valiliğin öncülüğünde üretilen maskelerin başta sağlık personeli ve güvenlik güçlerine dağıtılacağını ifade ederek, günde 300 adet maske üretimi hedeflediklerini söyledi.

Personelin gönüllü olarak çalıştığını anlatan Karabulut, 'Ülkemiz koronavirüsü sebebiyle zor günler geçiriyor, tüm dünyada ve ülkemizde bu virüs maalesef etki yapıyor ama devletimiz her alanda çalışmaya ve hizmet vermeye gayret ediyor. Bizde bakanlığımızın başlatmış olduğu maske projesinin malzeme teminini yaptıktan sonra Atatürk Spor Salonu'nda arkadaşlarımızla beraber sosyal mesafeyi koruyacak şekilde ortamı maske üretimine hazır hale getirdik. Şuanda yaptığımız maske üretimini sağlık görevlileri ve emniyet görevlilerine ve diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan arkadaşların hizmetlerini daha sağlıklı bir şekilde vermelerini sağlamak amacıyla yapıyoruz. Bu maskeleri öncelikle Bilecik'teki Sağlık İl Müdürlüğümüze 500 adet olarak hazırladık, onları teslim edeceğiz. Onun dışında polis merkezilerine uğrayacağız ve oralara maske dağıtımı gerçekleştireceğiz' dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:15 Kaynak: DHA

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