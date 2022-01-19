SPOR SALONUNDA YANGIN - Son Dakika

Antalya'da özel bir spor salonunda elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, maddi hasara yol açtı.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda meydana geldi. Elektrik aksamındaki kısa devreden çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İşyerinden duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, spor salonunda maddi hasara yol açtı.