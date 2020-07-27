Spor salonunu bulutların üzerine taşıdılar - Son Dakika

Spor salonunu bulutların üzerine taşıdılar

- Spor salonunu bulutların üzerine taşıdılar Gümüşhane'de yayla çocukları spora doydu Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Herkes için her yerde spor' sloganıyla denizden 2 bin 350 metre yükseklikte, adeta bulutların üzerindeki yaylada çocuk ve gençlere spor yaptırdı, hediyeler verdi.

Spor salonunu bulutların üzerine taşıdılar, System.String[]

- Spor salonunu bulutların üzerine taşıdılar

Gümüşhane'de yayla çocukları spora doydu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 'Herkes için her yerde spor' sloganıyla denizden 2 bin 350 metre yükseklikte, adeta bulutların üzerindeki yaylada çocuk ve gençlere spor yaptırdı, hediyeler verdi.

Çocukları sporla buluşturmak ve belirli yaş üstü insanların hareketsiz yaşamdan uzaklaştırmak amacıyla Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyü, Büyük Silve Yaylasında düzenlenen etkinlikte yaylada bulunan kale direkleri değiştirildi, file takıldı.

Yaz aylarını hayvancılıkla uğraşan ailelerinin yanında yaylada geçiren çocuk ve gençlerin doyasıya spor yapmasına olanak sağlanan etkinlikte zorlu yolları aşarak bölgeye ulaşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekip ve antrenörleri kurdukları parkurda çocuk ve gençlere unutmayacakları sporla dolu bir gün geçirtti.

"Onlar bize gelemezse biz onlara gideriz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan tüm çocuk ve gençlere kupa, madalya, yağmurluk ve spor malzemesi hediye edilirken, alanında uzman antrenörlerin hazırladıkları etkinliklerle çocuklar neşeli saatler geçirdi.

Görevliler tarafından yaylaya götürülen kale direklerinin eksisiyle değiştirilmesi, badminton, halat çekme, spor parkuru etkinlikleri ve çocuklar için hazırlanan forma takımları, yağmurluk, satranç takımı, kupa ve madalya takdimleriyle etkinlikler sona erdi.

Daha önce yaylada yaşayan çocuk ve gençler için malzeme yardımı ve kale direği için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne başvuruda bulunduklarını kaydeden Yücebelen köyü muhtarı Selami Maz, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için malzeme yardımı, kale direği ve futbol topu yardımı talebinde bulunduk. İl Müdürlüğümüz yetkilileri sportif malzemeler getirdi. Onlarla birlikte hem çocuklarımız hem gençlerimiz yaylada etkinlik yaptık. Çok güzel bir çalışma oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, bu imkanları bize sunan bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Getirilen hediyeleri de çocuklarımıza paylaştırarak sevinçlerine ortak olduk" dedi.

Etkinliğe katılan yayla sakinlerinden Kübra Kaya "Bugün çok güzel bir gün yaşadık. Oyunlar oynadık. Çok eğlenceliydi. Çok mutlu oldu herkes. Kupa, madalya, satranç takımı ve çeşitli hediyeler verdiler" ifadelerini kullanırken Muhammet Salih Yolcu ise "Futbol maçı yaptık. Çok eğlenceliydi" diye konuştu.

Çocuklarla birlikte adeta bulutların üzerinde yer alan yaylada gün boyu etkinlikler yaptıklarını dile getiren Badminton Antrenörü Hasan Hüseyin Boşnak ise "Sporun her alanda yapılabileceğini, her alandaki insanların spora ihtiyaç duyduğunu bugün gördük. Çocuk ve gençlere çeşitli hediyeler getirdik. Hem gençlerimizle bütünleştik hem de spor yapma imkanı bulduk. Muhtarımız ve köylülerimiz bizlere çok yardımcı oldu. Sporun gerçek dilini göstermiş olduk. Burası 2 bin 350 metre rakımlı bir yer. Sportif etkinliklerin rahatlıkla yapılabileceği bir alan. Çocuklar aşırı derecede eğlendiler. Onlar sporu bizim her alanda onlara verebileceğimizi gördüler" ifadelerini kullandı.

Gümüşhane, Torul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 05:42

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor salonunu bulutların üzerine taşıdılar - Son Dakika Spor
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