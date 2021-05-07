Spor salonunun onarım ve restorasyonu başladı - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçelerinde bulunan spor salonunun onarım ve restorasyona başladıklarını söyledi.

Başkan Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun Bilecik ziyareti sırasında Osmaneli Kapalı Spor Salonu'nun onarım ve restorasyonu için alınan söz sonrası Bakanlık destekli çalışmalara başlanıldığını belirtti. Şahin, "Osmaneli İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Şener Öner ile birlikte spor salonumuzda başlayan çalışmaları inceledik. Salonumuz çatısında, ısıtma sisteminde, soyunma odaları gibi alanlarda yapılacak onarım ve restorasyonlarla salonumuz müsabakalara hazır hale gelecek. Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından ilçemiz tesis yatırımlarına büyük önem veriliyor. Osmaneli Belediyesince restorasyonu tamamlandıktan sonra tahsis edilen iki konakta Gençlik Merkezi olarak hazırlanıyor. Çok yakında Gençlik Spor Bakanlığı Osmaneli Gençlik Merkezi gençlerimizin hizmetine girecek. Yatırım listesinde yer alan halı saha, tenis kortları, bayanlar için yüzme havuzu, UEFA standartlarında futbol sahası gibi yatırımlarımız da yakında başlayacak. Yatırımlarımıza destek olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu başta olmak üzere herkese ilçem adına teşekkür ederim" - BİLECİK