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SPOR Samet Aybaba: 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz - Son Dakika

SPOR Samet Aybaba: 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz

02.07.2021 21:10

Samet Aybaba 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen bizizVIDEO YOKMurat KÜÇÜKBOLU,(DHA)- BOLU'da kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, TFF'nin yerli yabancı oyuncu hakkındaki yeni kararı ile ilgili, 3 yerli oyuncu...

Samet Aybaba 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz

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Murat KÜÇÜKBOLU,(DHA)- BOLU'da kamp çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, TFF'nin yerli yabancı oyuncu hakkındaki yeni kararı ile ilgili, 3 yerli oyuncu kararı var mesela. En çok etkilenen biziz. 6 oyuncu bulmak zorundayız, 3'ünü oynatıyoruz. Yerli oyuncu çıkardığımızda tekrar yerine yerli oyuncu sokmak zorundayız. Bunlar hep sisteme bağlansın istiyoruz. Bazı zorluklar var. Tercih edilecek oyuncu tiplerini bulamıyoruz. Bulduğumuz oyuncularla ilgili ileriye dönük ne yapabiliriz, ne yapamayız düşünüyoruz. Bunlar biraz bizi yoruyor dedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Bolu Dağı'nda bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Günde çift antrenman yapan Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aybaba, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yerli ve yabancı oyuncu kararlarına değinerek, şunları söyledi

3 yerli oyuncu kararı var mesela. En çok etkilenen biziz. 6 oyuncu bulmak zorundayız, 3'ünü oynatıyoruz. Yerli oyuncu çıkardığımızda tekrar yerine yerli oyuncu sokmak zorundayız. Bunlar hep sisteme bağlansın istiyoruz. Bazı zorluklar var. Tercih edilecek oyuncu tiplerini bulamıyoruz. Bulduğumuz oyuncularla ilgili ileriye dönük ne yapabiliriz, ne yapamayız düşünüyoruz. Bunlar biraz bizi yoruyor. Türk oyuncuların sayısını artırarak yabancı sayısının aşağı inmesini biz de istiyoruz. Çok yetenekli oyuncularımız var. Transferimizde bu kararlar çok belirleyici oldu. Geçen sene 11 yabancı oyuncuyla sahaya çıkan takımlar bu hale getirdi diye düşünüyorum. Bu kararı almalarının arkasında yatan gerçek de bu. 11 yabancıyla oynanan bir oyunda 'Türk futbolu' adını taşıyamaz diye düşünüyorum.

'İLK 7 HAFTAYI BİR GÖRELİM'

Yeni sezona hazırlık çalışmalarıyla ilgili de konuşan Aybaba, Sezona iyi bir başlangıç olacak bizim için. Lig nasıl olacak dersek, ilk 7 haftayı bir görelim. Bir başlasın, o zaman göreceğiz. Yeni sezon hazırlığı için 2 etap burada kalacağız diye konuştu.

'A MİLLİ TAKIM TÜMÜYLE BAŞARISIZ BİR TURNUVA GEÇİRDİ'

Aybaba, A Mili Futbol Takımı'nın EURO 2020 performansını da değerlendirerek, A Milli Takımı gerçekten tümüyle başarısız bir turnuva geçirdi. Tabii zaman içinde bunları biz tartışacağız kendi aramızda. Futbolun içindeki paydaşlar tartışacak. Neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık, ortaya çıkacak. Yanlışlarımız varsa düzelteceğiz. Doğru yapamadığınız şeyleri nasıl geliştiririz diye oturacağız konuşacağız. Tek temennim, bunu futbol aklı konuşsun. Futbol içindeki insanlar konuşsun. Onlar yorumlasın ve ortaya da yeni bir plan çıkarsınlar dedi.

SPOR Samet Aybaba: 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz
SPOR Samet Aybaba: 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz
SPOR Samet Aybaba: 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz
SPOR Samet Aybaba: 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Samet Aybaba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Samet Aybaba: 3 yerli oyuncu kararından en çok etkilenen biziz - Son Dakika


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