Spor Samet Aybaba : "Altyapıya yatırımlar yaparak oyuncuların yukarı çıkmasını sağladık""Vakıfköy'den 16 oyuncu kadroda" Selçuk Erdoğan : " Türkiye 'de profesyonel liglerde Vakıfköy'den 136 futbolcu var"Mustafa AKIN - İbrahim ALİOĞLU/ Antalya ,( DHA ) -Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu 'nun ( TFF ) destekleriyle düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı, ikinci gününde devam ediyor. 30 Kulüp Takımlarında Genç Oyuncu Gelişimi ve A Takım Süreci Dünya Futbolunda Altyapı - Oyuncu Gelişim ve Bursaspor konulu panelde Bursaspor Teknik Direktör Samet Aybaba açıklamalarda bulundu. Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri" kapsamında gerçekleştirilen organizasyona sözlerine Metin Türel'in kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek başlayan Samet Aybaba, " Beşiktaş ve milli takımda benim hocalığımı yaptı. Komşuluk yaptık. Metin hoca çok özel bir adamdı mekanı cennet olsun" dedi.1990 yılında teknik adamlığa başladığını ifade eden Aybaba, "Orta yaş ve yabancı oyuncular sahada vardı ama bir eksiklik de vardı. Bu da genç yaş grubuydu. İlk hocalığa Ankaragücü 'nde başladık. 'Samet sen bunu yaparsın' dedim. Cesaret ve sorumluluk almak gerekiyordu. O gün ne düşünüyorsam bugün de onu düşünüyorum. Futbolcu yetiştiriyoruz. Sivas 'taydım geçen sezon akademi ligimiz ve altyapımız yoktu. Mecnun başkanla burayı futbol şehri yapalım dedim. Paramız yok dedi. 2-3 kez konuştuk. 200-300 TL'lik altyapı bütçesini 2-3 milyon TL'ye çıkardık. Altyapıya yatırımlar yaptık. Şimdi haberleşiyoruz ve oyuncular yukarı çıkmaya başladı" şeklinde konuştu."VAKIFKÖY'DEN 16 OYUNCU KADRODA"Samet Aybaba, Buraspor'a ilk geldiğinde Sercan Yıldırım Serdar Aziz , Eren Albayrak ve Muhammet Demir 'in A takımda olduğunu belirterek, "6 maçta 5 galibiyet aldık. Biz ayrıldık ve Ertuğrul Sağlam geldi şampiyonluk yaşadı. Bu sezon geldim ve başkanla konuşarak altyapıya yatırım yapalım dedik. Vakıfköy'de de inanılmaz enerji yakaladık. 16 oyuncumuz oradan kadroda. Model seçiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Kitap okumaları gerektiğini, saygılı olmalarını, ülkelerini sevmelerini ve iyi giyinmelerine kadar her şeyi anlatıyoruz. 6-7 oyuncu yukarılara çıkmış ve milli takıma daha çok oyuncu veren bir takım olacak. Gençlerimize değer vermiyoruz. Model oyuncular çıkarabilirsek gençlerimize hizmet etmiş oluruz. Hayat geçiyor arkanızda bıraktıklarınız çok önemli. Oyuncuya aile gibi davranır, sevgi verirseniz sahadaki oyunlar zaten aynı" açıklamasında bulundu.SELÇUK ERDOĞAN: "TÜRKİYE'DE PROFESYONEL LİGLERDE VAKIFKÖY'DEN 136 FUTBOLCU VAR"Bursaspor Yardımcı Antrenörü Selçuk Erdoğan ise Bursa'nın futbol kendi olduğunu ve bütün maceranın Vakıfköy Tesisleri'nde başladığını ifade etti.Selçuk Erdoğan, "Bursaspor'a imza attığımız gün tek arzumuz 'gelecek için gençlik' mottosuydu. 7 yaş grubunda 155 oyuncumu var. Çim saha, fitness kum saha ve futsal özel sahamız var. Kaleci ve teknik çalışma alanımız da var. Altyapıya 1 milyon TL yatırdık. Altyapıdan çıkan oyuncular primleri ile altyapıdaki tesislere televizyon aldı. Primleri altyapı oyuncularına ve teknik ekibe dağıtıyoruz. Türkiye'deki profesyonel liglerde Vakıfköy kökenli 136 oyuncu şu anda forma giyiyor ve bu da bir rekor. Bir başka özelliğimiz de Süper Lig'deki takımlar arasında ilk 11'de en fazla yerli oyuncuyu barındıran kulübüz. Ortalama 6.6 yerli oyuncu ile sahaya çıkıyoruz. Bunlardan 2.5'i Vakıfköy altyapı kökenli. Şu an kadromuzun yaş ortalaması ise 22.5. Avrupa 'nın en üst düzey 12 ligine baktığımızda en genç takım Bursaspor" diye konuştu.