Son Dakika Haberleri: Spor şampiyon asker dilara keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu
Son Dakika Güncel Spor şampiyon asker dilara keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu - Son Dakika

Spor şampiyon asker dilara keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu

6 saat önce

SPOR Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğuTolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR / ANTALYA, (DHA) - Beden eğitimi ve spor öğretmenliğini tamamladıktan sonra askeri sınavlara girerek, jandarma teşkilatında astsubay olarak görev alan milli sporcu Dilara Keleş (25), 3 yıl...

SPOR Şampiyon asker Dilara Keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu

Tolga YILDIRIM - Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) - Beden eğitimi ve spor öğretmenliğini tamamladıktan sonra askeri sınavlara girerek, jandarma teşkilatında astsubay olarak görev alan milli sporcu Dilara Keleş (25), 3 yıl önce başladığı kick boksta 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği ve dünya ikinciliği kazandı.

Kayseri'de beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitimini tamamladıktan sonra askeri sınavlarda başarılı olan Dilara Keleş, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaptı. Kick boksa ilgi duyan Dilara Keleş, Jandarma Gücü Komutanlığı'nda antrenmanlara başladı. 3 yılda 15 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve Avrupa kupası birinciliği kazanan Dilara Keleş, 2-7 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenen dünya şampiyonasında da gümüş madalyanın sahibi oldu.

Askerlik görevinin yanı sıra sporda da başarılarıyla ailesini gururlandıran Dilara Keleş, milli takım formasıyla kazandığı madalya sayısını artırmayı hedefliyor. Antalya'da 26 Kasım'da yapılacak Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası hazırlıklarına milli takım kampında devam eden Dilara Keleş, altın madalya kazanmayı istediğini söyledi. Keleş, "Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Şampiyonluğumu mensubu olduğum jandarma teşkilatına ve silah arkadaşlarıma hediye etmek istiyorum" dedi.

Spor şampiyon asker dilara keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu

Jandarma, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Türkiye, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'de turuncuya boyanacak Dipsiz Göl'ün kurutulmasının ardından definecilere karşı harekete geçildi: Artık ÇED raporu istenecek Beşiktaş, Dimitri Payet'yi transfer etmek istiyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 17:34:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor şampiyon asker dilara keleş'in hedefi bu kez dünya şampiyonluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]