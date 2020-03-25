SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak?tan olimpiyat yorumu - Son Dakika
Son Dakika Spor SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak?tan olimpiyat yorumu - Son Dakika Spor

SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak?tan olimpiyat yorumu

16 dakika önce

Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor.

SPOR Şampiyon cimnastikçi İbrahim Çolak?tan olimpiyat yorumu, System.String[]

Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum

Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir

Ergin KARATAŞ  İZMİR, -

TÜRKİYE'ye cimnastikte ilk ve tek dünya şampiyonluğunu getiren sporcumuz İbrahim Çolak, koronavirüs pandemisi nedeniyle 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın 2021 yılına ertelenmesini Demirören Haber Ajansı'na yorumladı. Almanya'nın Stuttgart kentinde Ekim 2019'da düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalyayı boynuna takarak hem ülkemize büyük bir gurur yaşatan hem de Tokyo Olimpiyatları için kota alan 25 yaşındaki sporcu, olimpiyatların her sporcunun hayalini süsleyen en büyük spor organizasyonu olduğunu belirtti.

İbrahim Çolak, 'Birçok sporcunun bu yıl performansının zirvesini olimpiyatlar olarak ayarladığına eminim. Ama olimpiyatların ertelenmesi bütün plan ve programın sıfırlanması demek oldu. Bu da sporcular üzerinde motivasyon düşüklüğüne neden olabilir' dedi. Sağ omzundan yaşadığı sakatlık sonrası mart ayı başında ameliyat olan başarılı sporcu, 'Bildiğiniz gibi şu anda sakatlık sürecindeyim. Ameliyatımdan bu yana yaklaşık 3 hafta geçti. Artık yavaş yavaş sağ kolumla ilgili egzersizleri yapmaya başlayacağım ve inanıyorum ki en kısa zamanda eski halime döneceğim. Belki de bu olimpiyatların ertelenmesi bireysel olarak kendim için iyi olmuştur. Bunu avantaja çevirebileceğimi düşünüyorum' diye konuştu.

EVDE KAL TÜRKİYE MESAJI

ŞAMPİYON cimnastikçi İbrahim Çolak, tüm dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgınıyla ilgili, 'Evde kal Türkiye' mesajı yolladı. Çolak, 'Virüs salgını nedeniyle evlerimizde kalmamız gerekiyor. Sporcuların, özellikle de olimpiyat hedefi olan sporcuların bu süreç içerisinde evlerinde egzersiz yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu şekilde forma kalabilirsiniz. Evde kal Türkiye' açıklamasını yaptı.


İbrahim Çolak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:53 Kaynak: DHA

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