SPOR Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak Başarının asıl sırrı aile olmak - Son Dakika

SPOR Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak Başarının asıl sırrı aile olmak

SPOR Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak Başarının asıl sırrı aile olmakVIDEO YOKHalil İbrahim KARAÇAYHATAY,(DHA) -Türkiye'de üst üste 3 sezon farklı takımları Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, büyük bir gurur...

SPOR Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak Başarının asıl sırrı aile olmak

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Halil İbrahim KARAÇAYHATAY,(DHA) -

Türkiye'de üst üste 3 sezon farklı takımları Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, büyük bir gurur yaşadığını belirterek, Başarının asıl sırrı burada bir aile olmamız dedi.

TFF 1'inci Lig'de iki sezon önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u, geçen sezon Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren teknik direktör Mehmet Altıparmak, Hatayspor'a 53 yıl sonra şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme imkanı tanıdı.

Mehmet Altıparmak, amacı olan bütün kulüplerde başarı sağladığını belirterek, Ben her ligde çalıştım, her ligde de bu başarıyı elde ettim. Hangi kulüp olursa olsun arkamda duracak, bana inanacak, benimle birlikte hareket edecek, projesi olan her kulüpte başarılı oldum. Benim tek derdim bu. Bunun ligi yok. Çalışacağım takımları seçerken de hep bunlara dikkat ettim diye konuştu.

BÜYÜK SORUMLULUK ALDIK

Pandemi sürecinde takım olarak büyük zorluklar yaşadıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle devam etti

Özellikle dünyada kimsenin bilmediği ve daha önce görmediği pandemi süreci benim de hem futbolculuk hem de hocalık hayatımda ilk defa oldu. Böyle bir sürecin ardından oyuncuları adapte etmek, tekrar futbolun içine çekmek çok zor. Çünkü liglerin bitiminde dahi böyle uzun bir ara vermedik. Dönüşler futbolcular için çok daha zor oldu. Lige en iyi şekilde hazırlanan kulüp olmamıza rağmen biz bile etkilendik. Oyuncular alışık olmadıkları tatil zamanında maç yapmak zorunda kalıyorlar. Bayağı zorlu rakiplerle oynuyoruz. Bir hedefimiz vardı ve bu hedefe giderken de 53 yıllık bir hasret, beklenti içinde olan taraftarlar vardı. Bunun stresini çok yaşadık. Büyük bir sorumluluk aldık. Bunları kaldırmak çok kolay değil ama burada çok karakterli ve takım olmuş bir takım vardı böylece bunun üstesinden geldik.

HER ŞEY DOĞRU YAPILMIŞ

Altıparmak, başarının sırlarını da şöyle anlattı

Başarının asıl sırrı burada bir aile olmamız. Biz gittiğimiz her yere aile duygusu ile gidiyoruz. Burada da oyuncularımızla yönetimimizle bir aile olarak hareket ettik. Geldiğimizde zaten bir aile ortamı vardı, biz bunu daha da pekiştirdik. Karakterli ve düzgün bir futbolcu grubu ile çalışıyoruz. Çok çalışıyorlar, çok istiyorlar. Onlarla birlikte büyük bir birliktelik yakaladık. Çok önemli başarılara imza attık. Süper Lig'de adından çok bahsettiren ve kalıcı olan bir Hatayspor oluşturmak istiyoruz. Şu ana kadar burada her şey doğru yapılmış. Gelen başarılar da bunun göstergesi. İşleri doğru yaptığımız zaman, dünyanın neresinde olursak olalım, hangi takımda yer alırsak alalım, bu başarılar gelir.

Mehmet Altıparmak, Hatayspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Şampiyon Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak Başarının asıl sırrı aile olmak - Son Dakika
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