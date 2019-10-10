Son Dakika Haberleri: Spor şampiyonlar kupası izmir'e yakıştı
Son Dakika Güncel Spor şampiyonlar kupası izmir'e yakıştı

Spor şampiyonlar kupası izmir'e yakıştı

53 dakika önce

Şampiyonlar Kupası İzmir'e yakıştıVIDEO YOKMustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA)Voleybolda geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Vakıfbank ile Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'nın karşı karşıya geldiği 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı İzmir'de büyük heyecana...

Şampiyonlar Kupası İzmir'e yakıştı

VIDEO YOK

Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, (DHA)

Voleybolda geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan Vakıfbank ile Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'nın karşı karşıya geldiği 2019 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı İzmir'de büyük heyecana sahne oldu. İzmir'den ve çevre illerden voleybolseverlerin akın ederek Atatürk Voleybol Salonu'nu tıklım tıklım doldurduğu randevuda 3-2'lik skorla kupaya uzanan Eczacıbaşı Vitra olurken, Vakıfbank'ın 2-0 geriden gelip maçı tie-break setine taşıması alkış topladı.

Elde ettikleri başarılarla dünyanın en önemli kulüpleri arasında yer alan iki takımın dev finalinde tribünler de tam not aldı. Coşkulu kalabalık son topa kadar takımlarına destek oldu. Vakıfbank ve Eczacıbaşı Vitra taraftarlarının müsabakayı yan yana izlemesi ve hiçbir taşkınlık yaşanmaması da sporseverlerin voleybol keyfini ikiyi katladı. Minik seyirciler hayranı oldukları voleybolcuları canlı izleme fırsatı bulurken, İzmir önemli bir organizasyona daha başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Spor şampiyonlar kupası izmir'e yakıştı

Eczacıbaşı Topluluğu, Vakıflar Bankası, İzmir, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızına işkence yapan cani baba tutuklandı
Son dakika: Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a çok sert tepki: Önce aynaya baksın! Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz İran'dan harekat tepkisi: Türkiye, Suriye'deki güçlerini geri çekmeli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:33:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor şampiyonlar kupası izmir'e yakıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]