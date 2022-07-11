SPOR Şampiyonlukların koçu Engin Gençoğlu - Son Dakika
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SPOR Şampiyonlukların koçu Engin Gençoğlu

11.07.2022 10:41

Şampiyonlukların koçu Engin GençoğluVIDEO YOKOnur ATIŞ / İZMİR, (DHA)BEYSU Konyaspor Basketbol'u ING Süper Lig'e çıkaran Başantrenör Engin Gençoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlukların koçu Engin Gençoğlu

VIDEO YOK

Onur ATIŞ/ İZMİR, (DHA)

BEYSU Konya spor Basketbol'u ING Süper Lig'e çıkaran Başantrenör Engin Gençoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Daha önce Fethiyespor'la da 2'nci Lig şampiyonluğu yaşayan Engin Gençoğlu, başarılarla süren kariyerinde hedeflerini anlattı. Konyaspor'un 100'üncü yılında şampiyonluğa ulaştığını ifade eden Gençoğlu, "Bu şampiyonluk bizim için çok değerliydi. Çünkü Konyaspor camia olarak, yönetim olarak, seyirci olarak ve şehir olarak Süper Lig'i hak ediyordu. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Gelecek sezonla ilgili planlarımızla alakalı olarak şunu söyleyebilirim, bu sezonu geçiş olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki sezondan itibaren Avrupa kupalarına katılacak bir takım oluşturmak istiyoruz. Seçeceğimiz yabancılar ve anlaştığımız Türk oyuncularla birlikte sahada mücadele eden bir takım yaratmak istiyoruz. Konyaspor'u Süper Lig'de var ettiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

"PINAR KARŞIYAKA BİR OKULDUR"

Yıllarca Pınar Karşıyaka ve Başantrenör Ufuk Sarıca'nın ekibinde yer alan Engin Gençoğlu, Karşıyaka'nın bir okul olduğunu dile getirdi. "Pınar Karşıyaka benim yuvam" diyen Gençoğlu, "1996 yılından itibaren spor okulu antrenörü olarak mesleğe başladığım yer. Karşıyaka'nın bana kattığı değeri ve bendeki yeri çok özeldir. Birçok antrenörle çalışma imkanı buldum. Halil Üner, Murat Didin, Ergin Ataman, Ahmet Kandemir ve en son da Ufuk Sarıca ile çalıştım. Pınar Karşıyaka'nın bana katkılarını asla yadsıyamam ve kulübe her zaman minnettarım. Son 10 sene Ufuk Sarıca ile görev yaptım. Kendisi hem milli takım olsun hem de çalıştığı kulüplerde olsun büyük başarılara imza atmıştır. Yeni jenerasyon antrenörlerin en önemlisidir. Sistem, oyun, disiplin ve organizasyonlarla ilgili birçok şeyimizi birlikte oluşturduk" diye konuştu.

"TÜRK BASKETBOLU AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİ"

Türk basketbolunun uluslararası arenada çok önemli yere geldiğini ifade eden Engin Gençoğlu, "Son 4-5 senedir Türk basketbolunun Avrupa'da büyük yükselişte olduğunu görüyoruz. Baktığımızda İspanya Ligi ve Türkiye Ligi en reytingi yüksek ligler. Anadolu Efes'in üst üste kazanmış olduğu Euroleague şampiyonluğu var. Yine bu sezon Bahçeşehir'in kazanmış olduğu Avrupa kupası var, Bursaspor final oynadı. Türkiye'de 11 takım Avrupa kupası oynuyor. Bu Avrupa'da ne kadar etkin ve reytingi yüksek bir lig olduğumuzu gösteriyor. Avrupa'da söz sahibi olan bir ülke olduk. Kulüplerimizin yatırımları, seyircimizin potansiyeli, bütçelerimiz çok sevindirici. Bunda federasyonumuzun ekstra çalışması ve gayreti de etkili olmuştur. Sponsorların basketbola bakış açısı da çok değerlidir" mesajı verdi.

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Kaynak: DHA

Konyaspor, basketbol, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR Şampiyonlukların koçu Engin Gençoğlu - Son Dakika

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