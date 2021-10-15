Yüzme ve dağcılık alt yapısına taze kan - Son Dakika

Samsun'da yüzme sporuna yönelik "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve dağcılık sporuna yönelik "Zirvede Ben de Varım" projelerinin yeni sezon açılışı, düzenlenen törenlerle yapıldı.

Canik Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen "Zirvede Ben de Varım" projesi sezon açılış törenlerinde, Samsun Valisi Zülkif Dağlı da hazır bulundu.

Gençleri her alanda geliştirmek istediklerini vurgulayan Dağlı, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesini özellikle önemsediklerini dile getirerek, "Samsun'un 210 kilometre kıyı şeridi var. Biz mecburen yaz döneminde Atakum sahili başta olmak üzere, sahillerimizin tamamında Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 60 can kurtaranla buraları korumak durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

Yüzme bilmenin önemine değinen Dağlı, "Bu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın son derece önem verdiği bir proje. Samsun'da 2014 yılında başlayan bu projede İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla 64 bin çocuğumuza yüzme dersi verilmiş. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu yıl ise hedefimiz 13 bin. Bu hedefimizin çok daha üzerine, 15 bine çıkarız diye düşünüyoruz. Her konuda kurumlarla el ele vererek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de eğitim ve spor alanlarında verdikleri destekleri anlattı.

Konuşmaların ardından projeye destek veren kurumlar arasında protokol imzalandı. Programda, yüzme kursuna katılan öğrenciler, havuzda gösteri yarışı gerçekleştirdi.

Ardından Atatürk Spor Salonu'na geçen protokol üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce geleceğin dağcılarının yetiştirilmesi ve uluslararası başarılar elde edilmesi amacıyla hayata geçirilen "Zirvede Ben de Varım" projesinin sezon açılışına katılıp, öğrencilerin hazırladığı gösteriyi izledi.