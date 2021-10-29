Kadın futbol takımının amacı kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek - Son Dakika

TFF Turkcell Kadın Futbol 1. Ligi ekiplerinden İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz, kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlkadım Ticaret Meslek Lisesi bünyesinde 2006 yılında kurulan kız takımının 2009 yılında İlkadım Belediyesi bünyesine geçtiğini, 2014 yılında ise İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor Kulübü erkek takımıyla birleştirdiklerini belirtti.

İmkansızlıklar nedeniyle iniş çıkışlar yaşanmasına rağmen 2020-2021 sezonunda en üst lige çıktıklarını dile getiren Akyüz, yabancı oyuncuları olmadan altyapıdan yetiştirdikleri oyuncularla mücadele ettiklerini anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonunun kadın futbolunu ön plana çıkarmak adına çağrıda bulunması üzerine kulüplerin kadın futbol takımlarına ağırlık verdiğini aktaran Akyüz, "Kadınlar 1. Lig'de Türkiye'nin en büyük ve köklü kulüpleriyle mücadele edeceğiz. Ligde 23 takım oldu. Çok güçlü takımlar var. Dört büyük takım hariç, şehirlerin belediye ve iş adamları destekli takımları da var. Yabancı ve iyi oyuncular kattılar bünyelerine." dedi.

"En büyük iddiamız, çocuklarımızı spora kazandırmak"

Ligde mücadele eden Karadeniz Bölgesi'ndeki tek kadın futbol takımı olduklarını ama bu sezon Trabzonspor'un da aralarına katıldığına işaret eden Akyüz, "Kızlarımız yüreklerini sahaya yansıtıp ligde mücadele edecek. Ligde kalmak için mücadele edeceğiz. Fenerbahçe'ye yakın zamanda iki milli oyuncumu verdim, Setenay Sırım ve Zeynep Ülkü. Milli takımdan takip ediyorlardı onları. Amacımız çocuklarımızın bir yerlere gelmesi. Fenerbahçe Kulübü ile görüştük, anlaştık." ifadesini kullandı.

Akyüz, Fenerbahçe başta olmak üzere diğer büyük kulüplerin de altyapılarını takip ettiğini vurgulayarak, "Müthiş bir altyapımız var. Büyük takımlardan talep var, takip edenler var. İki üç oyuncumuz markaj altında. Biz şampiyonluğu hedef yapacak bir takım değiliz, gücümüz yok. O bir maddiyat ama alttan yetişen gençlerle lige renk katacağız hem de çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirmek için uğraşacağız." diye konuştu.

Kız çocuklarının topluma kazandırılması ve kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamayı hedeflediklerine dikkati çeken Akyüz, "Kız çocuklarını sokaklarda, ideallerinden uzak bırakmamak için uğraşıyoruz. İddiamız bu. Ligde de kız çocuklarımızı sevdiği futbolda kaliteli takımlara, hatta Avrupa'ya, hatta milli takımlara vermek istiyoruz. Milli takımda 12 oyuncum var. En büyük iddiamız, çocuklarımızı spora kazandırmak." açıklamasında bulundu.

Gülçin Güloğlu: "Hayallerimden vazgeçmedim"

Forvet oyuncusu 17 yaşındaki Gülçin Güloğlu ise 8 yaşından bu yana futbol oynadığını dile getirerek, "Futbol oynamama ailem ve çevrem önceleri sıcak bakmıyordu ancak hayallerimden vazgeçmedim. Milli olmak istiyorum. Kulübümden memnunum, destek verilirse daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." dedi.

15 yaşındaki Berra Nur Yurt da forvet oyuncusu olduğunu belirterek, "Her sporcu gibi milli takımda oynamak istiyorum. Hayalim Galatasaray'da oynamak. En büyük destekçim ailem. Futbol zor ama 8 yaşımdan bu yana oynuyorum." diye konuştu.

15 yaşındaki Yağmur Topuz ise futbola mahallede ağabeyiyle oynayarak başladığını, bütün zamanını futbolla geçirdiğini söyledi.

Kaleci Zeynep Akdeniz de 7 yaşından bu yana futbol oynadığını aktararak, "Hedefim milli takım. Bunun için çok çalışıyorum. Ailem bu konuda bana destek oluyor. Fenerbahçe'yi tuttuğum için Fenerbahçe'nin kalesini korumak isterim." ifadesini kullandı.