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Spor sancaktepe'de spor şöleni heyecanı

45 dakika önce

SPOR Sancaktepe'de spor şöleni heyecanıYağmur YETİMOĞLU - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) -Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen spor şöleni çeşitli branşlardan etkinliklere sahne oldu.

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Yağmur YETİMOĞLU - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) -

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen spor şöleni çeşitli branşlardan etkinliklere sahne oldu.

Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerler ve harekata katılan Mehmetçiklerin muzaffer olmaları için Fetih Suresi okunarak başladı. Ardından ise akrobasi, basketbol karizma şov, mehteran takımı, halk oyunları, capoeira, cimnastik, dünya yakın savunma sporları, güreş, judo, karate, kick-boks, masa tenisi, step-aerobik, tekvando gösterileri yapıldı. Taha Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen şölene Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Ak Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Adil Kandemir, Milliyetçi Hareket Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, Sancaktepe Belediye Gençlik Spor Kulübü Başkanı Av. Yunus Ustahabipoğlu, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcıları, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri, çok sayıda sporcu ve aileleri katıldı.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ 107 BİN ÇOCUĞA SPOR EĞİTİMİ VERİYORUZ

Sancaktepe'yi bir spor ilçesi yapmak için çok çalıştıklarını vurgulayan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Gençlerimiz çok, umudumuz çok. Çocuklarımızın bedenlerinin sağlıklı olduğunda zihinlerinin de sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Spora desteğimiz ilk günden itibaren devam ediyor. 107 bin çocuğa, 25 ayrı branşta spor eğitimi veriyoruz. Bugün spor sezonu açılışımızı, şehitlerimi unutmadan, onları yad ederek yaptık dedi.

Spor sancaktepe'de spor şöleni heyecanı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:06 Kaynak: DHA
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