SPOR Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali başladı

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Ünsal YÜCELKEŞAN(Edirne),(DHA)-

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali başladı. Festivale katılan Engelsiz Pedal Derneği üyesi 2 görme engelli kadın sporcu etkinliğin ilgi odağı oldu.

Keşan DOÇEK tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 3 gün sürecek Saros Körfezi Dağ Bisiklet Festivali, Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikle başladı. Yaklaşık 300 bisikletçinin katıldığı festivale yabancı sporcular da ilgi gösterdi. Festivale, Engelsiz Pedal Derneği Başkanı Samet Aksuoğlu ile dernek üyesi görme engelli Zeynep Söğüt ve Melisa Yılmaz da, çift kişilik özel bisikletleriyle katıldı.

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali'nin bu yıl 8'incisini düzenlediklerini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlar var. 3 gün sürecek festival, Keşan'dan başlayarak, Yayla köyü sahiline kadar sürecek. Burada kamp yapacağız. Sürekli arazi yolu kullanacağız. Bu seneki temamız 'ormanlarımızı koruyalım' oldu. Ormanlar bizlerin ciğerleri. Onların korunması ve yaşatılmasını amaçlıyoruz. Ormanlar sadece bir ağaçtan ibaret değil. Ayrıca bir ekosistemin olduğu yer dedi.

YABANCI SPORCULAR DA KATILDI

Festivale Almanya'dan katılan gurbetçi Utku Kanda da, Festivale bu yıl 6'ncı katılışım. Her sene mutlulukla geliyorum. DOÇAK benim ailem. Almanya'da yıl boyu festivale hazırlanıyorum. Doğayı seviyorum diye konuştu.

Alman vatandaşı Susan Yuga ise, Türkiye'ye ilk defa geldiğini dile getirerek, festivale katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Festivale Yunanistan'dan katılan Anastasia Ohafzopouluo ise festivale 1 yıldır hazırlandığını belirterek, etkinliğin kendisi için güzel bir tecrübe olacağına inandığını kaydetti. 8 yıldır İstanbul'da yaşayan Polonya vatandaşı Sebastian Filipkowski de, doğayla iç içe olmayı sevdiğini ifade ederek, doğada bisiklet sürmeyi sevdiğini söyledi.

GÖRME ENGELLİ SPORCULARA BÜYÜK İLGİ

Engelsiz Pedal Derneği Başkanı Samet Aksuoğlu ise 2011 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini vurgulayarak, Özel, çift kişilik bisikletlerle önde gören, arkasında ise görme engelli arkadaşlarla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen bisiklet festivallerine katılıyoruz. Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali'nin bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü asfaltta değil, büyük oranda toprakta, çataklarda, dere yataklarında gittiğimiz için benim çevreyi betimlememe gerek kalmıyor. Zaten arkamda oturan görme engelli arkadaşım bunu hissediyor. Birlikte bu şekilde konuşarak yol alıyoruz şeklinde konuştu.

SOSYALLEŞMEMİZE BİR ARAÇ OLUYOR

Görme engelli sporcu Zeynep Söğüt de festivale katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi

Bisiklet kullanmak bizim için özgürlük. Bisiklet sürünce çok mutlu oluyorum. Yeni arkadaşlar ediniyorum. Bizim için bisiklet paylaşım demek. Bizim için 'pedal arkadaşlığı' denen bir kavram var. Bisiklet üzerinde tanışarak, arkadaş olarak sonrasında karşılıklı iyi ilişkiler kurabiliyoruz. Sosyalleşmemize bir araç oluyor. Önde gören, arkada ise görme engelli birlikte pedal çeviriyoruz.

Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünden yola çıkan bisikletliler, polis eskortu eşliğinde şehir merkezinden çıkış yaparak, parkura pedalladı.