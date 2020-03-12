SPOR Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı - Son Dakika

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası bugün başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası'na 7 ülkeden 72 sporcu katıldı. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan turnuvada Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten kadın golfçüler yarışıyor.

Turnuvanın başlama vuruşunu Sebahat Özaltın yaptı. Turnuva yarın yapılacak maçların ardından ödül töreniyle sona erecek.