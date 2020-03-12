SPOR Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı

Turnuvanın başlama vuruşunu Sebahat Özaltın yaptı. Turnuva yarın yapılacak maçların ardından ödül töreniyle sona erecek.

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Antalya'da 8 yıldır eşinin kayıp olduğunu söyleyen adam, onu öldürdüğünü itiraf etti