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SPOR Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası bugün başladı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası bugün başladı.
Serik'e bağlı Belek
turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası'na 7 ülkeden 72 sporcu katıldı. Özaltın Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan turnuvada Türkiye
, Ukrayna
, İngiltere
, Almanya
, Rusya
, Avusturya
ve İsveç
'ten kadın golfçüler yarışıyor.
Turnuvanın başlama vuruşunu Sebahat Özaltın yaptı. Turnuva yarın yapılacak maçların ardından ödül töreniyle sona erecek.
- Antalya
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