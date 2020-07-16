SPOR Şehit ateşi tekvandoyu da yaktı - Son Dakika

SPOR Şehit ateşi tekvandoyu da yaktı

SPOR Şehit ateşi tekvandoyu da yaktıANKARA,(DHA)Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Avrupa şampiyonluğu yaşamış başarılı bir tekvandocuydu.

SPOR Şehit ateşi tekvandoyu da yaktı

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt

ANKARA,(DHA)

Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, Avrupa şampiyonluğu yaşamış başarılı bir tekvandocuydu.

Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın Artos dağına çarpması sonucu 7 emniyet mensubunun şehit olması yürekleri dağladı. Şehit emniyet mensuplarından Semih Güzelay, başarılı bir tekvando geçmişine de sahipti. 2003 yılında henüz 10 yaşında tekvandoya başlayan ve 2014 yılına kadar aktif bir şekilde sporun içinde kalan Semih Güzelay, 2007 yılında yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmişti. 27 yaşında şehit olan İzmirli Komiser Yardımcısı Semih Güzelay, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kamplarında da kamp liderliği yapmıştı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Semih Güzelay için bir taziye mesajı yayınladı. Başkan Şahin, Van'da meydana gelen hazin olay hepimizi derinden yaraladı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Semih kardeşim, genç yaştan itibaren bayrağı için mücadeleye etmeye başlamış, Avrupa şampiyonu olarak gururla zirvede dalgalandırmıştı. Şimdi, o dalgalandırdığı Ay-yıldızlı bayrağımıza sarılı olarak aramızdan ayrılacak. Spor ile büyümüş, vatanına, milletine bağlı bir evladımızı kaybettik. Büyük acı içindeyiz ifadelerini kullandı.

Avrupa, Gevaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Şehit ateşi tekvandoyu da yaktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
16:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:47:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Şehit ateşi tekvandoyu da yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]