Üye Girişi
SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika

SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

13.10.2021 13:09

SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladıNesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı.

SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu 3 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen eski milli boksör Selçuk Aydın, Boks Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı. Selçuk Aydın, Boks camiasının bekası için federasyon başkanlığına talip olduk. Yıllardan beri alışagelmiş düzeni değiştirip Türk boksunu dünya standartlarının üzerine taşımak, camiamızın beklentilerine cevap vermek için çalışmalarımızı başlattık dedi.

CAMİAMIZ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ

Selçuk Aydın, olimpiyatta madalya alan 5 sporcu arkadaş olarak bu oluşumu kurduklarını belirterek, Dünya şampiyonalarında başarılı olan sporcularımızı temsil ediyoruz. Camiamızın bekası için elbirliğiyle güzel hizmetler yapmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siyasi büyüklerimizden de bu konuda bu oluşuma sağ duyuyla yaklaşmalarını rica ediyoruz. Niyetimiz halis, biz bu sporu seviyoruz. Camiamız için bir şeyler yapmak istiyoruz. Fırsat verilirse neler yapacağımızı göstermek istiyoruz diye konuştu.

MÜSTERİH OLUN GEREKLİ TEVECCÜH TOPLANMIŞTIR

Camiaya seslenen başkan adayı Aydın, Boks bizim sevdamız, uzmanlık alanımız. O ringde ter dökmemiş, mücadele etmemiş kişilerin bu camianın beklentilerini bilme şansları yok. Biz de beklentileri çok iyi biliyoruz ve bunları karşılayabilecek irademiz tecrübemiz var. Sadece fırsat verilmesini istiyoruz. Seçimde 300 delegen fazla, 150'den de az delege olmaz. 246 delege kura çekimden belirlendi. Daha önceki usulsüzlükler medyaya yansımıştır. En son girişimizle kura çekimi bakanlığımız sağduyusuyla, bakanlığımızda yapıldı. Yoksa mevcut federasyon başkan vekilinin ofisinde yapılıyordu bu kura çekimi. Bunun da takdirini sizlere bırakıyorum. 246 delege belirlendi. En fazla milli olmuş 5 sporcu, 2 faal olmayan antrenör ve 2 hakem bu kura çekiminde belirlendi. Seçim sürecinde olmamıza rağmen mevcut federasyon, devlet imkanlarıyla bu süreci yürüyor. Makamın gücüyle de delegeleri etki altına almaya çalışıyorlar. Camiamızın sağ duyulu yaklaşımına güveniyoruz fazlasıyla teveccüh alıyoruz. 300 delegeden 45 destek yazısına ihtiyacımız vardı. 45'in iki katına sahibiz. Camiamız bize gerekli teveccühü göstermiştir. Hakkımızda asılsız iddialar oluşturup camiayı etki altına alıyorlar. Antrenörlere Seni milli takıma alacağız, güven oyu ver' gibi böyle baskılar yapılıyor. Biz bu seçimi önce Allah'ın izniyle, sonra kıymetli camiamızı desteğiyle ezici bir üstlükle kazanacağımıza inanıyoruz. Camiamıza şunu da belirtiyorum, müsterih olun gerekli teveccüh toplanmıştır ifadelerini kullandı. ATAGÜN YALÇINKAYA ANTİ DEMOKRATİK SEÇİM SÜRECİ VAR Olimpiyat ikincisi eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, seçim süreci ile ilgili, Yıllarca beraber spor yaptığımız şanlı bayrağımız için ter döktüğümüz arkadaşlarımızla fedrasyona aday olarak yola çıktık. Selçuk Aydın ağabeyimiz önderliğinde Türk boksuna hizmet vermek için yola çıktık. Hiçbir beklentimiz yoktur. Biz ismimizi, kimliğimizi bu sporla kazandık. Devletten ve bu spordan aldığımızı yine devletimize ve bu sporumuza vermek istiyoruz. 5 olimpiyat madalyalı boksörler olarak bu oluşumu destekliyoruz. Türk boksunda kan ağlayan bir durumu da düzeltmek istiyoruz. Anti demokratik seçim sürecinden bahsediyorum. Hasan Kartal Bey'in holding binasına yapılacaktı noterli delege kura çekimi. Bakanlık desteğiyle bunu bakanlığa aldırdık. Eskiden muhalifleri kura yaparak dışarı taşırdılar. Bunların önüne geçebilmek için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Boksun anayasası olan ana statümüz var. Usulsüz, kanunsuz şekilde Eyüp Bey bizleri delege sisteminin dışına attı. Federasyona başvurumuzu yaptık, düzelmezse tahkime gideceğiz. Konunun ivedilikle düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız şeklinde konuştu. Yalçınkaya, büyük erkekler kategorisinde başarı sağlanamadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü

Son dönemde Sayın Eyüp Gözgeç'in bizlere destek veren antrenörlerin Türkiye şampiyonu olmuş sporcılarını bile milli takımdan uzaklaştırma, uluslararası spor müsabakalarına götürmeme durumu var. Bu düzeni kurmuş. Kendisine destek vermeyen eleştiren kim olursa olsun milli takımdan uzaklaştırıyor. Onun için son 10 yıldır Avrupa, dünya ve olimpiyatta büyük erkeklerde sıfır çekiyoruz. Milli takım sporcusuna imitasyon malzeme giydiriyorlar. Federasyonun 60 liraya yaptırdığı imitasyon eşofman takımı var. Tamamen naylon kokuyor. Koskoca Boks Federasyonu, bu imitasyonu milli takım sporcularına layık görüyor. Sporcularımıza maddi manevi destek sağlamayan, camiamızı ayrıştıran ötekileştiren zihniyetle bu işin fazla yürüyeceğini düşünmüyoruz.

YAKUP KILIÇ ANTRENMAN SİSTEMİNDE YANLIŞLIKLAR VAR Olimpiyat üçüncüsü eski milli boksör Yakup Kılıç, mevcut federasyonun teknolojik gelişimden uzak olduğunu belirterek, En son büyüklerde dünya ve Avrupa'da madalya almış bir sporcuyum. Bizden sonra 14 yıldır henüz boksta hiçbir başarı alamadık büyük erkeklerde. Buna üzülüyoruz. Boksa katkı sunacak duruma gelmiş 5 madalya alan sporcular şu anda bu oluşumun içinde. 30 yıl önceki antrenman sistemi neyse bugün hala devam ediyor. Dünyada sporun gelişmesine en büyük katkı sunan teknolojik aletler Boks Federasyonu'ndan uzakta. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız bu imkanları sunmasına, teşvik etmesine rağmen bizim federasyonumuz bundan tamamen dışarıda. Başka bir sistem yürütüyorlar. İşi bilen insanların bu işe sokulmaması da bu açık bir göstergesi. İşi bilen insanlar geldiğinde gerçek anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Selçuk Aydın başkanımızla bu oluşumu kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızdan, oy kullanacak delegelerden bize destek vermelerini bekliyoruz dedi. ERCÜMENT ASLAN HAKSIZLIKLARIN YAŞANMAMASI İÇİN SELÇUK AYDIN'IN YANINDAYIZ

Gençler dünya şampiyonu milli sporcu, işi bilenlerin dışlandığını vurgulayarak, Hakkı yenen bir sporcunun gözyaşı, emeği çalınan bir antrenörün alın teri olarak da buradayız. Bu işi bilenler dışlanıyor. Yurtdışında Türk boksuyla ilgili çok ciddi saygınlıkla alakalı sorun var. 85 milyonu temsil edecek sporcuların seçimi kişilerin iki dudağının arasında olmamalı. Türk halkı kendilerini temsil edecek sporcuların ne halde olduğunu bilmiyor. Bu haksızlıkların bir daha yaşanmaması adına Selçuk Aydın'ın yanındayız ifadelerini kullandı.

SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Selçuk Aydın, Aydın, Milli, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi 14:52 Son dakika! Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var 14:42 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Sumudica Oscar'a aday gösterilir! Bakın nasıl kameralara oynamış 14:40 Sumudica Oscar'a aday gösterilir! Bakın nasıl kameralara oynamış
Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü 14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti 14:29 Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, 14:14 Gerilim yükseliyor! Bülent Ersoy, "Seni Diva değil divan yaparlar" sözlerini söyleyen Mustafa Keser'e cevap verdi
NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı 14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı 14:00 İngiltere'ye gidecek milyonluk ihracat elektrik tellerine takıldı! 1 saatlik yol 14 saate çıktı

Son Dakika Haberleri
14:53 Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı
14:51 Son dakika! Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi
14:41 Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var
14:39 Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu
14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu
14:33 Johan Elmander, Galatasaray hakkında duygusal paylaşımda bulundu! Taraftarların ve hocasının kalbini fethetti
14:31 Adının verildiği caddeyi gezdi! Aziz Yıldırım'ın gurur dolu günü
14:09 NFT çılgınlığına Cem Yılmaz da katıldı! Üç eserden 220 bin lira kazandı
14:02 Çin, koronanın kökenini bulmak için çalışmalara başladı! Wuhan'da 200 binden fazla kan örneği alındı
13:57 Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü Gencin yanındaki kadına ısrarla dans teklifinde bulundu! Gelen tepki sonrası adamı öldürdü         
14:44
Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu Türkiye'nin önde gelen zincir marketinde skandal! Nuggetları küflü halde buldu         
14:40
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti Kiraladığı kobrayla eşini öldürdü, mahkeme müebbet hapse mahkum etti         
14:02
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu Fahrettin Koca, yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu         
13:53
Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü Birevim şubesi önünde intihar teşebbüsü! Üzerine benzin döktü         
12:47
Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı         
12:25
Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü Emekli korgeneral Karakuş canlı yayında anlattı: 1 Türk savaş pilotu, 26 ABD savaş uçağını düşürdü         
12:18
Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı Kraliyet ailesi tarafından Eski ABD Başkanı Donal Trump'a hediye edilen kürkler sahte çıktı         
12:02
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 14:58:12. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement