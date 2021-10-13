SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika

SPOR Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)-Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu 3 Kasım Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde basın toplantısı düzenleyen eski milli boksör Selçuk Aydın, Boks Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı. Selçuk Aydın, Boks camiasının bekası için federasyon başkanlığına talip olduk. Yıllardan beri alışagelmiş düzeni değiştirip Türk boksunu dünya standartlarının üzerine taşımak, camiamızın beklentilerine cevap vermek için çalışmalarımızı başlattık dedi.

CAMİAMIZ İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUZ

Selçuk Aydın, olimpiyatta madalya alan 5 sporcu arkadaş olarak bu oluşumu kurduklarını belirterek, Dünya şampiyonalarında başarılı olan sporcularımızı temsil ediyoruz. Camiamızın bekası için elbirliğiyle güzel hizmetler yapmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siyasi büyüklerimizden de bu konuda bu oluşuma sağ duyuyla yaklaşmalarını rica ediyoruz. Niyetimiz halis, biz bu sporu seviyoruz. Camiamız için bir şeyler yapmak istiyoruz. Fırsat verilirse neler yapacağımızı göstermek istiyoruz diye konuştu.

MÜSTERİH OLUN GEREKLİ TEVECCÜH TOPLANMIŞTIR

Camiaya seslenen başkan adayı Aydın, Boks bizim sevdamız, uzmanlık alanımız. O ringde ter dökmemiş, mücadele etmemiş kişilerin bu camianın beklentilerini bilme şansları yok. Biz de beklentileri çok iyi biliyoruz ve bunları karşılayabilecek irademiz tecrübemiz var. Sadece fırsat verilmesini istiyoruz. Seçimde 300 delegen fazla, 150'den de az delege olmaz. 246 delege kura çekimden belirlendi. Daha önceki usulsüzlükler medyaya yansımıştır. En son girişimizle kura çekimi bakanlığımız sağduyusuyla, bakanlığımızda yapıldı. Yoksa mevcut federasyon başkan vekilinin ofisinde yapılıyordu bu kura çekimi. Bunun da takdirini sizlere bırakıyorum. 246 delege belirlendi. En fazla milli olmuş 5 sporcu, 2 faal olmayan antrenör ve 2 hakem bu kura çekiminde belirlendi. Seçim sürecinde olmamıza rağmen mevcut federasyon, devlet imkanlarıyla bu süreci yürüyor. Makamın gücüyle de delegeleri etki altına almaya çalışıyorlar. Camiamızın sağ duyulu yaklaşımına güveniyoruz fazlasıyla teveccüh alıyoruz. 300 delegeden 45 destek yazısına ihtiyacımız vardı. 45'in iki katına sahibiz. Camiamız bize gerekli teveccühü göstermiştir. Hakkımızda asılsız iddialar oluşturup camiayı etki altına alıyorlar. Antrenörlere Seni milli takıma alacağız, güven oyu ver' gibi böyle baskılar yapılıyor. Biz bu seçimi önce Allah'ın izniyle, sonra kıymetli camiamızı desteğiyle ezici bir üstlükle kazanacağımıza inanıyoruz. Camiamıza şunu da belirtiyorum, müsterih olun gerekli teveccüh toplanmıştır ifadelerini kullandı. ATAGÜN YALÇINKAYA ANTİ DEMOKRATİK SEÇİM SÜRECİ VAR Olimpiyat ikincisi eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, seçim süreci ile ilgili, Yıllarca beraber spor yaptığımız şanlı bayrağımız için ter döktüğümüz arkadaşlarımızla fedrasyona aday olarak yola çıktık. Selçuk Aydın ağabeyimiz önderliğinde Türk boksuna hizmet vermek için yola çıktık. Hiçbir beklentimiz yoktur. Biz ismimizi, kimliğimizi bu sporla kazandık. Devletten ve bu spordan aldığımızı yine devletimize ve bu sporumuza vermek istiyoruz. 5 olimpiyat madalyalı boksörler olarak bu oluşumu destekliyoruz. Türk boksunda kan ağlayan bir durumu da düzeltmek istiyoruz. Anti demokratik seçim sürecinden bahsediyorum. Hasan Kartal Bey'in holding binasına yapılacaktı noterli delege kura çekimi. Bakanlık desteğiyle bunu bakanlığa aldırdık. Eskiden muhalifleri kura yaparak dışarı taşırdılar. Bunların önüne geçebilmek için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Boksun anayasası olan ana statümüz var. Usulsüz, kanunsuz şekilde Eyüp Bey bizleri delege sisteminin dışına attı. Federasyona başvurumuzu yaptık, düzelmezse tahkime gideceğiz. Konunun ivedilikle düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız şeklinde konuştu. Yalçınkaya, büyük erkekler kategorisinde başarı sağlanamadığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü

Son dönemde Sayın Eyüp Gözgeç'in bizlere destek veren antrenörlerin Türkiye şampiyonu olmuş sporcılarını bile milli takımdan uzaklaştırma, uluslararası spor müsabakalarına götürmeme durumu var. Bu düzeni kurmuş. Kendisine destek vermeyen eleştiren kim olursa olsun milli takımdan uzaklaştırıyor. Onun için son 10 yıldır Avrupa, dünya ve olimpiyatta büyük erkeklerde sıfır çekiyoruz. Milli takım sporcusuna imitasyon malzeme giydiriyorlar. Federasyonun 60 liraya yaptırdığı imitasyon eşofman takımı var. Tamamen naylon kokuyor. Koskoca Boks Federasyonu, bu imitasyonu milli takım sporcularına layık görüyor. Sporcularımıza maddi manevi destek sağlamayan, camiamızı ayrıştıran ötekileştiren zihniyetle bu işin fazla yürüyeceğini düşünmüyoruz.

YAKUP KILIÇ ANTRENMAN SİSTEMİNDE YANLIŞLIKLAR VAR Olimpiyat üçüncüsü eski milli boksör Yakup Kılıç, mevcut federasyonun teknolojik gelişimden uzak olduğunu belirterek, En son büyüklerde dünya ve Avrupa'da madalya almış bir sporcuyum. Bizden sonra 14 yıldır henüz boksta hiçbir başarı alamadık büyük erkeklerde. Buna üzülüyoruz. Boksa katkı sunacak duruma gelmiş 5 madalya alan sporcular şu anda bu oluşumun içinde. 30 yıl önceki antrenman sistemi neyse bugün hala devam ediyor. Dünyada sporun gelişmesine en büyük katkı sunan teknolojik aletler Boks Federasyonu'ndan uzakta. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız bu imkanları sunmasına, teşvik etmesine rağmen bizim federasyonumuz bundan tamamen dışarıda. Başka bir sistem yürütüyorlar. İşi bilen insanların bu işe sokulmaması da bu açık bir göstergesi. İşi bilen insanlar geldiğinde gerçek anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Selçuk Aydın başkanımızla bu oluşumu kurduk. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanımızdan, oy kullanacak delegelerden bize destek vermelerini bekliyoruz dedi. ERCÜMENT ASLAN HAKSIZLIKLARIN YAŞANMAMASI İÇİN SELÇUK AYDIN'IN YANINDAYIZ

Gençler dünya şampiyonu milli sporcu, işi bilenlerin dışlandığını vurgulayarak, Hakkı yenen bir sporcunun gözyaşı, emeği çalınan bir antrenörün alın teri olarak da buradayız. Bu işi bilenler dışlanıyor. Yurtdışında Türk boksuyla ilgili çok ciddi saygınlıkla alakalı sorun var. 85 milyonu temsil edecek sporcuların seçimi kişilerin iki dudağının arasında olmamalı. Türk halkı kendilerini temsil edecek sporcuların ne halde olduğunu bilmiyor. Bu haksızlıkların bir daha yaşanmaması adına Selçuk Aydın'ın yanındayız ifadelerini kullandı.