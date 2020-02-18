Spor selçuk inan derbiden çok, sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor selçuk inan derbiden çok, sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz - Son Dakika

Spor selçuk inan derbiden çok, sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz

19 dakika önce

SPOR Selçuk İnan Derbiden çok, sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruzDerbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yokBu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorumTek rakibimiz Fenerbahçe değil - Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, İnşallah...

SPOR Selçuk İnan Derbiden çok, sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz

Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok

Bu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum

Tek rakibimiz Fenerbahçe değil

- Galatasaray'ın takım kaptanı Selçuk İnan, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak, İnşallah bu sefer kazanan taraf biz oluruz ama ondan çok sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz. Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok dedi.

Sarı kırmızılı takımın kaptanlığını üstlenen Selçuk İnan, Galatasaray'ın özel bir derneğinin açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulunan Selçuk İnan, İnşallah bu sefer kazanırız. Derbi maçlar çok önemli. Herkes 1 yıl boyunca bu karşılaşmaları bekliyor. İnşallah bu sefer kazanan taraf biz oluruz ama ondan çok sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz. Derbinin bizim için diğer maçlardan bir farkı yok. Özel bir maç ama sonuçta 3 puan veriyorlar dedi.

BU SEZON DA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını belirten İnan, Çok önemli puan farklarını kapattık ve şampiyon olduk. Bu sezon da kapattık ama henüz hiçbir şey bitmedi. Uzun bir yolumuz var ancak bu sezon da şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Birbirini seven ve birbiri için mücadele eden bir takımımız var. İnşallah sezon sonunda bunun meyvelerini alacağız ifadelerini kullandı.

TEK RAKİBİMİZ FENERBAHÇE DEĞİL

Hak edenin şampiyon olmasını dileyen Selçuk İnan, Bu maçın sonucu sadece 3 puan. Kazandığımızda şampiyon olduğumuzu söyleyemeyiz. Çok güçlü takımlar var. Tek rakibimiz Fenerbahçe değil. Şampiyonluk yarışındaki takımları yakından takip ediyorum. Hepsi çok başarılı. Bu sezon çok zorlu bir lig oluyor. Bence bunun keyfini çıkaralım. Kim hak ediyorsa da o şampiyon olsun diye konuştu.

Spor selçuk inan derbiden çok, sezon sonunda şampiyon taraf olmakla ilgileniyoruz

Selçuk İnan, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:33 Kaynak: DHA
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