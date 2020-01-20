Spor seleznov'dan galatasaray itirafı: 'akhisarspor beni göndermedi' - Son Dakika
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Spor seleznov'dan galatasaray itirafı: 'akhisarspor beni göndermedi'

6 saat önce

SPOR Seleznov'dan Galatasaray itirafı: 'Akhisarspor beni göndermedi'Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA) - Bursaspor'un Ukraynalı yıldızı Yevgen Seleznov, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Akhisarspor'a eleştirilerde bulunarak, 'Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı.

SPOR Seleznov'dan Galatasaray itirafı: 'Akhisarspor beni göndermedi'

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA) - Bursaspor'un Ukraynalı yıldızı Yevgen Seleznov, bu hafta karşılaşacakları eski takımı Akhisarspor'a eleştirilerde bulunarak, 'Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray'a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti, Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Umurumda değiller' dedi.

TFF 1'inci Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başladı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan ilk golün sahibi Yevgen Seleznov, 3 puana ulaştıklarını ve önemli olanın bu olduğunu vurguladı. 19'uncu hafta mücadelesinde deplasmanda eski takımı Akhisarspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine sitemkar ifadeler kullanan 34 yaşındaki Ukraynalı forvet, 'Onlar umurumda değil. Beni Galatasaray istediğinde beni göndermedikleri andan itibaren umurumda değiller. Beni kadro dışı bıraktıkları andan itibaren onları hiç umursamadım. Ben o takıma çok yardım ettim ancak onlar bana doğru yapmadı. Beni Galatasaray'a göndermediler. Galatasaray bana kontrat vermişti. Akhisar beni göndermedi, kadro dışı bıraktı. Bu asla iyi değil. Bazı oynadığım takım arkadaşlarım ve hocalarıma saygı duyuyorum. Taraftar ve şehri seviyorum. Ama bir kişi hakkında ise aynı şeyi düşünmüyorum' diye konuştu.

Bu sezon 5'inci kez fileleri havalandıran Seleznov, kişisel olarak gol hedefinin bulunmadığını da kaydederek, 'Her maç gol atmayı istiyorum ancak bu mümkün değil. Futbol bu. Önemli olan takımın nasıl oynadığı. Çünkü takım kazanırsa herkes mutlu olur. Taraftar bu akşam yine harikaydı. Müthiş bir atmosfer vardı. İnşallah daha çok taraftar görürüz. Burak'ın asisti çok iyiydi. Pozisyon çok hızlı gelişti. Öyle bir vuruşu planlamadım, 1 saniye içinde gelişti' dedi.

İlk 11'de şans bulmaya başlamasının ardından attığı gollerle de dikkat çeken Ukraynalı yıldız, Bursaspor'un son 5 maçında 4 kez gol sevinci yaşayarak dikkatleri üzerine çekti.

Spor seleznov'dan galatasaray itirafı: 'akhisarspor beni göndermedi'

Galatasaray, Bursaspor, Akhisar, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:53 Kaynak: DHA
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