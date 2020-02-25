Spor semra aksu türk atletizmi iyi yerlere geldi - Son Dakika

SPOR Semra Aksu Türk atletizmi iyi yerlere geldi

36 yıllık rekorumu kıran Mizgin Ay'la gurur duyuyorum

Kulüpler yatırım yapmalı

Tesis sayısı 56'ya yükseldi

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) -

Türk atletizm tarihinin en önemli isimlerinden olan ve Atletizm Federasyonu'nda başkanlık yapan ilk kadın unvanını alan Semra Aksu, ülkemizde bu spor dalının önemli yerlere geldiğini söyledi.

Kariyerinde 100'den fazla rekor kırıp, 1984 Los Angeles ve 1988 Seul olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden Semra Aksu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Türk atletizminin durumunu değerlendiren 58 yaşındaki eski milli sporcu, Türk atletizmini oldukça iyi görüyorum. Yaklaşık 3 yıl önce başlayan 'Dopingde Sıfır Tolerans', Türk atletizmini başarı yolunda çok iyi yerlere getirdi. Şu anda 13 atletimiz olimpiyat barajını geçmiş durumda, bu da bizim açımızdan çok değerli bir sonuç. Son yıllarda devşirme atletlerden çok, kendi çocuklarımızla başarı elde ediyoruz. Türk atletizmiyle gurur duymaktayım dedi.

36 YILLIK REKORUMU KIRAN MİZGİN AY'LA GURUR DUYUYORUM

Türk atletizminin gelecek vadeden sporcularından Mizgin Ay'ın, geçen haftalarda, 36 yıldır kırılamayan kendisine ait rekoru kırdığını hatırlatan Semra Aksu, Mizgin Ay ile gurur duyuyorum. 200 metre U23 yarışında benim 36 yıldır elimde bulundurduğum rekoru kırdı. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli kısa mesafe koşucularından biri. Kendi çocuğumuz, kendi kızımız. Ben 20 yıl atletizm yaptığım süre içinde 100'e yakın Türkiye rekoru kırdım. 100 metre, 100 metre engelli, 200 metre, 400 metre, 400 metre engelli, 50 metre, 60 metre, 4x100, 4x400, heptatlon, pentatlon bu rekorların hepsini kırdım. Mizgin Ay, 36 yıl sonra benim rekorlarımı kırdı. Sporcumuzun şansı açık olsun. Rekorlar kırılmak içindir, önemli olan kalpler kırılmasın diye konuştu.

KULÜPLER YATIRIM YAPMALI

Tesisleşme konusunda Türkiye'nin çok iyi bir durumda olduğunu dile getiren Aksu, Yerel yönetimlerin sporların atası olan atletizme sahip çıkmasını istiyorum. Tüm halkın, çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın herkesin spor yapabilecekleri, en azından yürüyebilecekleri alanlar yapılmalı. Okullarda atletizme çok önem verilmeli. Çocuklar bizim her şeyimiz, büyük bir potansiyelimiz. Onlara ne kadar önem verirsek o kadar iyi olur. Kulüplerimizin de atletizme çok önem vermesi gerekir. Branş; Enka, Beşiktaş, Galatasaray ve atletizmin en büyüğü Fenerbahçe ile sınırlı kalmamalı. Diğer kulüplerimiz de atletizme yatırım yapmalı ifadelerini kullandı.

TESİS SAYISI 56'YA YÜKSELDİ

Semra Aksu, atletizm yaptığı yıllarda Türkiye'de sadece 3 atletizm tesisi olduğu bilgisini vererek, Türk atletizmi geçtiğimiz günlerde son Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'ndan büyük madalyalarla ayrıldı. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ekrem Koçak Pisti açıldı. Ben atletizm yaparken sadece 3 pist vardı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yarışlar yapılıyordu. Şimdi stat sayısı 56'ya yükseldi. Emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bu, atletizm için müthiş bir tesisleşme. Atletizm statları Batman'da var, Diyarbakır'da var, Van'da var, Ağrı'da var, Karadeniz Bölgesi'nde var. Ben bu organizasyonlara katıldıkça, bu tesisleri gördükçe Türk atletizmiyle gurur duyuyorum dedi.