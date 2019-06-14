Son Dakika Haberleri: Spor Şenlikleri emekçilerine teşekkür plaketi
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Spor Şenlikleri emekçilerine teşekkür plaketi

1 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 18. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne katkıda bulunan okul idarecileri, öğretmenlere ve personele plaket vererek teşekkür etti.

Spor Şenlikleri emekçilerine teşekkür plaketi, System.String[]
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 18. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne katkıda bulunan okul idarecileri, öğretmenlere ve personele plaket vererek teşekkür etti.

Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri, 24 bin 350 öğrencinin iştirakiyle gerçekleşti. Nilüfer İlçe Kaymakamlığı himayesinde, Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nilüfer Belediyespor ve Nilüfer Kent Konseyi ile birlikte 19 Nisan- 20 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği şenliklerde çok sayıda öğretmen ve belediye çalışanı da görev aldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, başarıyla tamamlanan şenliklerde görev alanlarla düzenlenen gecede buluşarak, herkese tek tek teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi'nin, dev bir etkinliğe imza attığını ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Bu yıl da yine rekor katılımla bir şenlik gerçekleştirdik. Dile kolay 18 yıl oldu. 24 bini aşkın öğrencimizin katılmasıyla şenliğimiz yine örnek oldu. Sizlerin emeği olmasaydı bu şekilde başarılı gelmezdi. Çocukları, sporla, kardeşlikle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık hep birlikte. Etkinliğimizin bundan sonra da daha geniş katılımla gerçekleşeceğine inanıyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
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