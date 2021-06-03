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SPOR Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkmak - Son Dakika

SPOR Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkmak

03.06.2021 10:47

"Girdiğimiz yolda merdivenin ilk basamağı İtalya""Turnuvanın başlangıcı bizim için önemli""Oyuncu, büyük takımlara karşı ister istemez bir tık daha motive oluyor"Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK / HARSEWINKEL (Almanya), (DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Turnuvanın başlangıcı...

"Girdiğimiz yolda merdivenin ilk basamağı İtalya"

"Turnuvanın başlangıcı bizim için önemli"

"Oyuncu, büyük takımlara karşı ister istemez bir tık daha motive oluyor"

Uğur DEMİRKIRDI - Serhan TÜRK/ HARSEWINKEL (Almanya), (DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 'Turnuvanın başlangıcı benim için önemli. Hedef gruptan çıkmak. Bu 9 puandır, 7 puandır, 6 puandır, 5 puandır. Gruptan çıktıktan sonra nasıl çıktığın önemli değil. Çıkacak olan rakiple yine bir eleme daha oynayacaksın' dedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Almanya'ya giden A Milli Futbol Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında yarın Moldova ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'GİRDİĞİMİZ YOLDA MERDİVENİN İLK BASAMAĞI İTALYA'

Dün akşam 4 oyuncuyu dışarıda bırakarak kadroyu 26 kişiye indirdiklerini, kadrodan çıkarmak durumunda kaldığı oyunculardan da memnun olduğunu söyleyen Güneş, '4 tane arkadaşımızı bıraktık. Maalesef bırakmak durumundaydık. Onlara UEFA izin vermiyor. Onlar da çok değerli. İyi de çalıştılar. Mahmut'un sıkıntıları vardı. Diğerlerinden memnundum. Başka birini de bıraksaydım aynı şeyi söyleyecektim. Akşam biraz zorlandık. Şimdi 26 oyuncu ile buradayız. Yarınki maçtan sonra da genel durumumuzu tekrar göreceğiz. İdman eksiği olan oyuncuları yarın belki kadroya almayacağım. Oynamayan oyuncuları oynatacağım. Çünkü herkes performans olarak aynı durumda değil. Girdiğimiz yolda merdivenin ilk basamağı İtalya ile başlıyor. Buradaki çalışmalar ona dönük olacak. Yapılan hataların ne olduğunu konuşuyoruz, onları istemiyoruz. Çıkarken top kayıpları, alanı kullanmak, önde baskı yapmak istemememize rağmen yapamamamız' Bütün bunların hepsini burada değerlendireceğiz. Yarınki maçı kazanmak ve iyi oynamak istiyoruz? diye konuştu.

'TURNUVANIN BAŞLANGICI BENİM İÇİN ÖNEMLİ'

Beşiktaş'a ilk geldiği dönemde de aynı bölgede bir kamp gerçekleştirdiklerinin hatırlatılması üzerine ise Şenol Güneş, 'Beşiktaş'a ilk geldiğimde bu kamp yerini beğenmiştim. Geçen sene bu kamp yerine geldiğimde burası tam yapılmamıştı. Doğanın içerisindeyiz. Beşiktaş'ta iyi başlamış, iyi sonuç almıştık. Burada inşallah iyi başlayıp beklediğimiz sonucu alırız. Oyuncularımız iyi, bütün ülke bizimle birlikte. Turnuvanın başlangıcı benim için önemli. Hedef gruptan çıkmak. Bu 9 puandır, 7 puandır, 6 puandır, 5 puandır. Gruptan çıktıktan sonra nasıl çıktığın önemli değil. Çıkacak olan rakiple yine bir eleme daha oynayacaksın. İtalya'ya karşı da iyi oyun bekliyorum' ifadelerini kullandı.

'OYUNCU, BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI İSTER İSTEMEZ BİR TIK DAHA MOTİVE OLUYOR'

Milli takımın son dönemlerde büyük takımlara karşı daha iyi sonuçlar aldığının belirtilmesi üzerine ise deneyimli teknik adam, 'Bu, turnuva maçı olacağı ve İtalya kendi sahasında olacağı için daha farklı bir konumda olur. Oyuncu, büyük takımlara karşı ister istemez bir tık daha motive oluyor. Avrupa Şampiyonası'nda her maçı kazanmak zorundasınız. Yarınki maçta o ciddiyeti görmek istiyoruz. Takımdaki herkesi görmek durumundayız. Onun için dalgalanmaları hoş görmek lazım. 3-4 tane şu anda eksikleri olan oyuncu var. Büyük takımlara karşı iyi oynayıp kendimizi o takımlar arasına sokmak istiyoruz' şeklinde konuştu.

Öte yandan Şenol Güneş, milli takım kampını ziyaret etmek isteyen taraftarlara da çağrıda bulundu. Güneş, herkesten izole bir ortam tercih ettiklerini ve dikkatli olmak gerektiğini vurguladı, sözlerini şöyle tamamladı:

'Maske, mesafe, temizlik bizim için hala geçerli. Türkiye de inşallah iyi bir konuma geliyor, aşılarla daha iyi olacak. Burada da dikkat var. Artık tribünler dolmaya başladı. Sabır ve kontrol gerekiyor; bizim de işimiz bu, bunu yapıyoruz. Gurbette olmanın ayrı bir heyecanı var. Televizyonlardan ve gazetelerden milli takımı takip edersiniz. Sosyal medyada katılım yaparsınız. Biz o heyecanı duyuyor ve hissediyoruz. Amacımız, işimizi güzel yapalım ve başarılı olalım.?

SPOR Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkmak
SPOR Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkmak
SPOR Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkmak
SPOR Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkmak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Şenol Güneş: Hedef gruptan çıkmak - Son Dakika


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