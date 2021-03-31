SPOR Şenol Güneş: İstediğimizi başaramadık - Son Dakika

SPOR Şenol Güneş: İstediğimizi başaramadık

"Değişikliklerin çok katkı yaptığını düşünmüyorum"

"Bizim adımıza büyük bir kayıp oldu"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL,(DHA)- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, kendisinin de oyuncuların da üzgün olduğunu ifade ederek, istediklerini başaramadıklarını dile getirdi.

İlk 2 maçtaki tempoyu bu maçta yapamadıklarına dikkat çeken Şenol Güneş, 'Bu önemli bir avantajdı bizim için ama kaybımız oldu. 2 zorlu maç sonrasında aldığımız 6 puanın ardından alacağımız 3 puan bize avantaj getirirdi. Uzun bir aradan sonra Letonya'yı yenme şansımız vardı. Oyuncular da biliyordu bunu. İlk yarıda güçlü oluğumuz anlar vardı ama fizik olarak da rakip iyiydi. Duran toplarda ve yüksek toplarda etkili oldular. Bizim adımıza bir hayal kırıklığı oldu. Kazanılması gereken bir maçta 2 puan kaybettik. Rakip için olağanüstü bir başarı ama daha çok Norveç ve Hollanda'ya kazanç oldu. Sahaya çıkan bütün oyuncular elinden geleni yaptı. Ancak top kayıplarımız oldu. Yüksek ve duran toplarda rakibe engel olamadık ve bu da skoru aleyhimize çevirdi. Rakip daha iyiydi. 2 maçın temposunu bu maçta gösteremedik. Eğer o tempo olsaydı daha etkili olabilirdik. Ama sonuçta 3 maçta 7 puan önemli. Ama bu şekilde bitince moralimiz bozuldu. Biraz kahrolma şeklinde üzüntü var. Futbolda sürprizler var ve bugün bunu gördük' dedi.

"DEĞİŞİKLİKLERİN ÇOK KATKI YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Şenol Güneş, 3 oyuncunun adale sertliği nedeniyle kenara geldiğini ifade ederek, 'Yorgunluk oldu. Ama saha içinde kalan yorgun isimler de vardı. Tempo artıramamamızın sebebi biraz da buydu. 60'tan sonra tempo düşmeye başladı. Değişikliklerin de çok katkı yaptığını düşünmüyorum. Bu tip dirençli, agresif oynayan takımlara karşı tempolu oynamak ve baskı oluşturmak gerekiyor. Bunu iyi yaptığımızı söyleyemeyiz. Diğer maçlarda tempomuz daha iyiydi. Oyun kurarken de buna ihtiyaç var. Özellikle 3-1'den sonra o gollerin yenilmesi bizim için çok büyük eksiklik. Duran toplarda ve seken toplarda rakibe vurdurmamamız gerekiyordu. Mesela Hollanda'dan veya Norveç'ten yeseydik bu golleri biraz daha normal diyebilirdik. Letonya bu topları iyi kullanıyor. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu' diye konuştu.

"BİZİM ADIMIZA BÜYÜK BİR KAYIP OLDU"

Tecrübeli teknik adam, Avrupa Şampiyonası'nın farklı bir kulvar olduğunu dile getirerek, 'Bu maça gelirken 9 puanı hedefliyorduk ama olmadı. Bu kayıplar her zaman yaşanabilir. 3 maçta 7 puan iyi de görünüyor. Norveç ya da Hollanda'dan birisiyle berabere kalıp, Letonya'yı yenseydik daha iyi olurdu. Bizim adımıza büyük bir kayıp oldu. 7 puanla lider durumdayız. Eylül ayında 3 maçımız var ve son maçımız Hollanda'yla. Bu maçlardan önce Avrupa Şampiyonası var. Mayıs ortasında kampa girip Haziran'a kadar hazırlanıp sonra da turnuvaya gideceğiz. Burada herkes görecek takımı' şeklinde konuştu.