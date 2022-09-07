SPOR Serbest A Milli Güreş Takımı, Dünya Şampiyonası'na hazır

Taha Akgül: 3'üncü kez dünya şampiyonu olup gücümü tekrar göstereceğim

"Altın madalyayı tekrardan ülkeme getireceğim"

"3 ya da 4 madalya alabilirsek bizim için büyük bir başarı olur"

Ercan ATA-Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, (DHA)-

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası öncesi Serbest Stil A Milli Takımı, Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

'İKİNCİLİK, ÜÇÜNCÜLÜK AKLIMIN UCUNDAN GEÇMİYOR'

Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ve her girdiği turnuvada altın madalya için güreştiğini kaydeden Taha Akgül, 3'üncü kez dünya şampiyonu olmak için Belgrad'a gideceğini ifade ederek, 'Avrupa şampiyonasında Gürcü rakibim Petriaşvili'yi yenmem ve tekrardan formda olduğumu göstermem hem kendi açımdan, hem de rakiplerime gözdağı açısından çok önemliydi. Hırslıyım, çok iyi hazırlandığımı düşünüyorum. Allah kalbimi biliyor, ikincilik, üçüncülük aklımın ucundan geçmiyor. Öyle hazırlandım. İnşallah bu hırsım ve özgüvenimle de orada altın madalyayı tekrardan ülkeme getireceğim' dedi.

'ZİRVEDE BIRAKMAK İSTİYORUM'

2024 Paris Olimpiyatları'nın başlamasına 1,5 yıl kaldığını aktaran Akgül, 'Bu süreyi en iyi ve profesyonel şekilde, beslenmeme ve dinlenmeme dikkat ederek en iyi şekilde geçirip Paris Olimpiyatları'nda bu işi noktalayacağım, hedefim orası. Ben zaten zirveye alışmış bir sporcuyum, zirvede de bırakmak istiyorum. İlk Avrupa şampiyonluğum 2012'ymiş, son Avrupa şampiyonluğum 2022. Tam 10 sene geçmiş, 10 senede üst üste 9 kez Avrupa şampiyonu olmak, 9'da 9 yapmak gerçekten çok güzel bir başarı oldu. 2014-2015 Dünya şampiyonluğu, 2016 Olimpiyat şampiyonluğu, 3 kez üst üste dünyanın zirvesine çıktım. Daha sonra dünyanın zirvesine çıkamadım ama inşallah tekrar burada kendimi göstereceğim. Allah'ın izniyle 3'üncü kez dünya şampiyonu olup gücümü tekrar göstereceğim' diye konuştu.

'BÜTÜN KİLOLARDA İDDİALIYIZ'

Takıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akgül, şunları söyledi:

'Takımın en tecrübeli ismi ben ve Servet kardeşim. Servet takıma tekrardan girdi, o da Sivaslı. Beraber büyüdük, okula beraber gittik. Minikler, yıldızlar ve gençlerde hep beraberdik. Şimdi da beraber takımdayız. Takımda alttan gelen çok iyi gençlerimiz var. Bütün kilolarda iddialıyız. Ama Dünya şampiyonası zor geçiyor, bunun da bilincindeyiz. Orada çok ciddi rakipler olacak. 3 ya da 4 madalya alabilirsek bizim için büyük bir başarı olur.'

'HAZIRLIK DÖNEMİNİ GÜREŞE YANSITMAMIZ LAZIM'

Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Ali Kayalı, şampiyonada ne istediklerini bilen bir takım olarak yer alacaklarını kaydederek, 'Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Son aşamaya geldik. Şu anda form grafiğimiz çok iyi durumda. Bu formu, bu hazırlık dönemini güreşe yansıtmamız lazım. Biz buna inanıyoruz, gençlerimiz, sporcularımız bunu minderde gösterecek. Hazırlık iyi geçti, sakatlığımız yok. Artık şampiyonayı bekliyoruz' dedi.

'İNŞALLAH İYİ BİR NETİCE ALARAK DÖNECEĞİZ'

Göreve geldikleri andan itibaren gençlere önem verdiklerinin altını çizen Asbaşkan Kayalı, 'A takımın yüzde 40'ı genç. Hazırlık dönemini iyi geçirdiler, onlara inanıyoruz. İnşallah bunun karşılığı güzel bir sonuç olacak. Olimpiyatlar öncesinde burada eksi ve artıları da göreceğiz. Ona göre teknik ve taktik çalışmalar yapacağız. Şimdi bire bir çalışmalar düzenledik. Herkesi her sıklette rakipleriyle eşleştirdik. Şu anda durumumuz iyi. Gençlere inşallah iyi bir netice alarak döneceğiz' diye konuştu.

'6 SIKLETTE KOTA ALARAK OLİMPİYATLARA GİTMEK İSTİYORUZ'

Serbest Stil Milli Takım Teknik Direktörü Necmi Gençalp ise, Dünya şampiyonasında rakiplerin çok güçlü olduğunu ama Türk milli takımının da güçlü olacağını ifade ederek, 'Şampiyon sporcularımız var. 5 tanesi ilk defa Dünya şampiyonasında güreşecek. 2 sporcumuz da takıma yeni girdi. Hazırlık dönemimiz iyi geçti, sakatlık olmadı. Her şey minderde belli oluyor' dedi. Gençalp, 2023'te 6 sıklette kota alıp olimpiyatlara daha iyi şekilde hazırlanmak istediklerini belirterek, hedeflerinin Sırbistan'dan güzel sonuçlar almak olduğunu sözlerine ekledi.