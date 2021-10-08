SPOR Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru - Son Dakika

SPOR Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru

Ahmet ACARKAŞ, (Antalya), (DHA) ? Antalya'nın Kaş İlçesi'nde yapılan CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününde 92 metreye dalışıyla altın madalya kazanan Hırvat sporcu Peter Klovar, şampiyonanın ilk dünya rekoruna adını yazdırdı.

Kaş'ta, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ev sahipliğinde, Dünya Sualtı Aktiviteleri Federasyonu (CMAS) tarafından düzenlenen CMAS Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası üçüncü gününde devam ediyor. Yarışlarda ip destekli sabit ağırlık disiplininde daha önce 90 metre ile rekorun sahibi Rus sporcu Alexsey Molchanov dalış yaptı. Yarışların ilk iki gününde altın madalya kazanan Rus sporcu rekorunu geçmek için 91 metreye gerçekleştirdiği dalışta başarı elde edemedi.

Daha sonra Hırvat sporcu Peter Klovar, 92 metreye dalış yaparak bu daldaki yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Altın madalya kazanan Klovar, şampiyonanın ilk dünya rekoruna adını yazdırdı. Hırvat sporcu Peter Klovar başarılı geçen dalış sonrası büyük sevinç yaşadı.

İp destekli sabit ağırlık disiplini kadınlarda altın madalyayı 69 metreye dalış yapan İtalyan sporcu Alessia Zecchini kazandı. Devam eden yarışların üçüncü gününde dereceye giren sporculara akşam Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek törenle madalyaları verilecek.