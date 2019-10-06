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Spor serdal adalı'dan başkan adaylığı açıklaması

24 dakika önce

SPOR Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklamasıVIDEO YOKBaşarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarızBir maç kazandık o da burnumuzdan geldiOlgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) -Beşiktaş 2'nci Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir konu değil.

SPOR Serdal Adalı'dan başkan adaylığı açıklaması

VIDEO YOK

Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız

Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi

Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş 2'nci Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş'ta adaylık açıklamak öyle kolay bir konu değil. Eğer faydalı olacaksam, bir yararım olacaksa aday olmak istiyorum. Laf olsun diye 'adayım' deyip de bir seçime girmeyi doğru bulmuyorum dedi.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan oyuncuları hastanede ziyaret eden Serdal Adalı, hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adaylık için önlerinde bir süre olduğunu vurgulayan Adalı, Önümüzde perşembe gününe kadar bir süre var. Sorunlar üzerine çalışıyoruz. 2'nci başkan olduğum için de sorunları iyi biliyorum. Sonradan 'vallahi bundan haberim yoktu' deme şansımız yok. Başarılı olabileceğimize inanıyorsak, perşembe günü adaylığımızı açıklarız ifadelerini kullandı.

DORUKHAN BEKLENENDEN DAHA KISA SÜREDE DÖNECEK

Dorukhan'ın beklenenden daha kısa sürede sahalara döneceğini söyleyen Serdal Adalı, Daha erken döneceğini kendisine de söyledim. İnşallah kendisini 5-6 ay değil de 3 ay içerisinde aramızda göreceğiz. Bir maç kazandık o da burnumuzdan geldi. Futbolun içinde var bu durumlar. İnşallah en kısa sürede aramıza döner şeklinde konuştu.

N'Koudou ve Oğuzhan'ın sakatlıklarıyla ilgili de konuşan Adalı, Sezon içerisinde bazen hiç sakatlık olmuyor bazen de yoğun bir sakatlık düzeni oluyor. Çok söylenecek bir şey yok. Nihayetinde sahada olan hadiseler. Antrenmanda olan sakatlıklar değil. Üçü de çok genç arkadaşlar, en kısa sürede aramıza dönecekler açıklamasında bulundu.

Spor serdal adalı'dan başkan adaylığı açıklaması

Serdal Adalı, Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 09:52 Kaynak: DHA
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