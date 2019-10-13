Spor serdal adalı izmir'de beşiktaşlılarla buluştu
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SPOR Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştuOnur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'la birlikte başkan adayı olan mevcut İkinci Başkan Serdal Adalı, İzmir'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
SPOR Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu
Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'la birlikte başkan adayı olan mevcut İkinci Başkan Serdal Adalı, İzmir'e geldi.
Ege'de faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin temsilcileriyle bir otelin konferans salonunda buluşan Adalı ve ekibi, kongre üyelerine projelerini anlattı. Tüm kongre üyeleriyle tek tek selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Adalı'nın toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.
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