Son Dakika Haberleri: Spor serdal adalı izmir'de beşiktaşlılarla buluştu
Son Dakika Güncel Spor serdal adalı izmir'de beşiktaşlılarla buluştu

Spor serdal adalı izmir'de beşiktaşlılarla buluştu

1 saat önce

SPOR Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştuOnur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'la birlikte başkan adayı olan mevcut İkinci Başkan Serdal Adalı, İzmir'e geldi.

SPOR Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla buluştu

Onur ATIŞ İZMİR, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 20 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurulda, Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve İsmail Ünal'la birlikte başkan adayı olan mevcut İkinci Başkan Serdal Adalı, İzmir'e geldi.

Ege'de faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin temsilcileriyle bir otelin konferans salonunda buluşan Adalı ve ekibi, kongre üyelerine projelerini anlattı. Tüm kongre üyeleriyle tek tek selamlaşan ve uzun süre sohbet eden Adalı'nın toplantısı basına kapalı gerçekleştirildi.

Spor serdal adalı izmir'de beşiktaşlılarla buluştu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 06:54 Kaynak: DHA
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