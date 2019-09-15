Son Dakika Haberleri: Spor serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Spor serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi

1 saat önce

SPOR Serdal Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildiNuri PİRADANA, (DHA)-Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

SPOR Serdal Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi

Nuri PİRADANA, (DHA)-

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum'da dün vefat eden Özen Adalı'nın cenazesi, havayoluyla memleketi Adana'ya getirildi. Bugün Adana Asri Mezarlığı'ndaki cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demir spor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı'yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.

Özen Adalı'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Spor serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi

Beşiktaş Spor Kulübü, Serdal Adalı, Adana, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü tuttu
Topkapı iett garajı, park oluyor İstanbul'da bir trafik magandası, ayağını camdan çıkartarak kilometrelerce araç kullandı Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor serdal adalı'nın annesi özen adalı, adana'da toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]