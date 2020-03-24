SPOR Sergen Yalçın'dan açıklama Herhangi bir hastalık belirtisi yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel SPOR Sergen Yalçın'dan açıklama Herhangi bir hastalık belirtisi yok - Son Dakika

SPOR Sergen Yalçın'dan açıklama Herhangi bir hastalık belirtisi yok

22 dakika önce

SPOR Sergen Yalçın'dan açıklama Herhangi bir hastalık belirtisi yokAli DANAŞ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

SPOR Sergen Yalçın'dan açıklama Herhangi bir hastalık belirtisi yok

Ali DANAŞ - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Yalçın, Son yaşanan olaylardan sonra açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalarımızın hepsine Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Özellikle Abdurrahim ağabey ve Fatih hocamıza çok geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlıklarına kavuşurlar. 7-8 gündür evden çıkmıyoruz, evdeyiz. Benimle ilgili de bir hastalık belirtisi yok. Yarın test yaptıracağız. Maçtan sonraki 8 günlük süreçte bende, oyuncularımızda ve hocalarımızda herhangi belirtiye rastlanmadı. Ama biz yine de tedbir amacıyla yarın gidip test yaptıracağız. Bunu da herkese söylemek isterim ifadelerini kullandı.

SPOR Sergen Yalçın'dan açıklama Herhangi bir hastalık belirtisi yok

Sergen Yalçın, Fatih Terim, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:46 Kaynak: DHA

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