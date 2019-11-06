Spor sergen yalçın türk futboluna mal olmuş bir insanım, saygı görmem gerekiyor
7 saat önce
SPOR Sergen Yalçın Türk futboluna mal olmuş bir insanım, saygı görmem gerekiyor (2)
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:06 Kaynak: DHA
SPOR Sergen Yalçın Türk futboluna mal olmuş bir insanım, saygı görmem gerekiyor (2)
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