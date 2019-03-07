Son Dakika Haberleri: Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası Başladı

Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası Başladı

18 dakika önce

Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladıNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5'inci Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) -

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5'inci Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp Sahası'nda 3 gün sürecek turnuvada 25 ülkeden 64'ü profesyonel olmak üzere toplam 256 golfçü yarışacak.

Turnuvaya Türkiye'yi temsilen profesyonel golfçüler Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Bekir Kara, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç katıldı. Turnuvada toplam 100 bin Euro ödül dağıtılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:23 Kaynak: DHA

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