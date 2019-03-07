Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası Başladı
18 dakika önce
Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladıNamık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5'inci Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Spor Serik'te Pro-Am Golf Turnuvası başladı Namık Kemal
KILINÇSERİK (Antalya
), (DHA
) -
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen 5'inci Regnum Carya
Pro-Am Golf Turnuvası başladı.
Serik'e bağlı Belek
turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulüp Sahası'nda 3 gün sürecek turnuvada 25 ülkeden 64'ü profesyonel olmak üzere toplam 256 golfçü yarışacak.
Turnuvaya Türkiye
'yi temsilen profesyonel golfçüler Ali Altuntaş
, Hamza Sayın, Bekir Kara
, Mehmet Ceylan ve Hakan Yamaç katıldı. Turnuvada toplam 100 bin Euro ödül dağıtılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:23 Kaynak: DHA
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