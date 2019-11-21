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Spor servet yardımcı 10 ay içinde uefa tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapıyor
7 saat önce
SPOR Servet Yardımcı 10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapıyor (2)
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:44 Kaynak: DHA
SPOR Servet Yardımcı 10 ay içinde UEFA tarihinde ilk defa bir şehir iki finale ev sahipliği yapıyor (2)
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