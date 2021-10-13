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Short Track Milli Takımı sporcularının kampı sürüyor - Son Dakika

Short Track Milli Takımı sporcularının kampı sürüyor

13.10.2021 15:12

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım Kampı", Samsun'da sürüyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen "Short Track Milli Takım Kampı", Samsun'da sürüyor.

TBPF Karadeniz Bölge Sorumlusu ve Kamp Müdürü Davut Numanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 Ekim'de başlayan kampın 15 Ekim'de sona ereceğini söyledi.

Kampın başarılı geçtiğini ifade eden Numanoğlu, "Beş milli sporcumuz, bir milli takım başantrenörümüz ve fizyoterapistimizden oluşan kafilemizin iki haftalık kampı son derece başarılı bir şekilde sürüyor." diye konuştu.

Numanoğlu, Samsun'un spor altyapısı bakımından zengin olduğuna işaret ederek, "Özellikle Samsun Buz Pateni Salonu'muz, gerek zemini gerek tesis imkanları ile kamp yapmaya son derece müsait. Türkiye Buz Pateni Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Bu üçüncü milli takım kampımız. Samsun bu noktada bir kamp merkezi haline geldi. Bundan sonra da resmi, ulusal ve uluslararası müsabakalar yapmaya uygun ortamımız var. Türkiye Buz Pateni Federasyonumuzun tensipleriyle burada buz pateni organizasyonları yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev, sporcularıyla olimpiyat seçmelerine hazırlık yaptıklarını söyledi.

Sultangaliyev, kamp için Samsun'u tercih ettiklerini belirterek, "Burası sıfır rakım. Buz kaliteli olduğu için Samsun'u tercih ettik. Buz konusunda sporcularımla çok memnun kaldık. Hızlı antrenmanlar yapabilmek için Samsun'a geldik. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. " diye konuştu.

Sporcularının uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edeceğini aktaran Sultangaliyev, "Olimpiyatlarda iyi bir derece alacağımıza inanıyorum. Sporcularımız şu an pik anlamında yüzde 90 derecede. Haftaya yarışlarda yüzde 100 olacaklar. Yarışmalarda yabancı sporcularla mücadele edecekler." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı sporculardan Tunay Şimşek, 2014 yılında milli takıma seçildiğini söyledi.

Tunay Şimşek, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları öncesi seçmelere hazırlandıklarını belirterek, "Alçak rakımda Türkiye'nin en güzel buzu Samsun'da şu an. Antrenmanlarımızı çok güzel bir şekilde icra ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Short Track Milli Takımı sporcularının kampı sürüyor
Short Track Milli Takımı sporcularının kampı sürüyor
Short Track Milli Takımı sporcularının kampı sürüyor
Short Track Milli Takımı sporcularının kampı sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Short Track Milli Takımı sporcularının kampı sürüyor - Son Dakika


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