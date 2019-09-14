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Spor şile yağlı güreşleri'nde başpehlivan ali gürbüz oldu

4 dakika önce

SPOR Şile Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Ali Gürbüz olduNurcan KIRCALI Şile, (DHA) -Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Şile Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, finalde Recep Kara'yı yenen Ali Gürbüz oldu.

SPOR Şile Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivan Ali Gürbüz oldu

Nurcan KIRCALI Şile, (DHA) -

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Şile Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan, finalde Recep Kara'yı yenen Ali Gürbüz oldu.

Kumbaba Gençlik Parkı Şile Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlerde 32'si başpehlivan olmak üzere 300'e yakın güreşçi kıran kırana mücadele etti. Müsabakalar sonucunda Ali Gürbüz başpehlivan olurken, Recep Kara 2'nci; Mecit Yıldırım ise 3'üncü sırada yer aldı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın ev sahipliğini yaptığı güreşlere, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Garnizon Komutanı Hv.Sv Kd.Albay Ali Beşir, Ak Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, MHP MYK Üyesi Erdem Karakoç, İYİ Parti İlçe Başkanı Kahraman Koç, Belediye Meclis Üyeleri Kamu Kurum Amirleri, muhtarlar ve çok sayıda güreş severler katılım sağladı.

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI İLHAN OCAKLI ATA SPORLARININ HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ

Ata sporlarının geçmişi, kültürü yansıttığını ifade eden Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Müsabakalarda tarafların birbirine rakip olması onların birbirine karşı küslüğünü, kızgınlığını değil, tarafların kendilerini geliştirmesi açısından yaşanan bir durum. Bizim ata sporlarımız da her zaman bu düşünce doğrultusunda oluşturulmuş ve devam etmiştir. Şile'de sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel bahar gününde Şile Er Meydanı'nda güreşçilerimiz kol bağladılar. Bugün burada güzel Şilemizde güreş tutan her bir sporcu kardeşimi, minik güreşçilerimizi ve başpehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıl yine yiğitlerimizle Şile Er Meydanı'mızda buluşacağız. Bu demektir ki; 14'üncü Şile Yağlı Güreşleri'ne bugünden hazırlanmaya başladık dedi.

Spor şile yağlı güreşleri'nde başpehlivan ali gürbüz oldu

Recep Kara, Ali Gürbüz, Şile, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
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