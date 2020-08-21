SPOR Sivas milli maça hazırlanıyor - Son Dakika

SPOR Sivas milli maça hazırlanıyor

Sivas milli maça hazırlanıyorVali Salih Ayhan: UEFA yetkililerinin değerlendirmeleri bizi çok mutlu etti'Şehir olarak gururluyuz'Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: Gönlümüz seyircili olmasından yanaUğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - TÜRKİYE ile Macaristan arasında Sivas'ta oynanacak olan UEFA Uluslar B...

Sivas milli maça hazırlanıyor

Vali Salih Ayhan: UEFA yetkililerinin değerlendirmeleri bizi çok mutlu etti

'Şehir olarak gururluyuz'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: Gönlümüz seyircili olmasından yana

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - TÜRKİYE ile Macaristan arasında Sivas'ta oynanacak olan UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesi Sivas Valisi Salih Ayhan, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Yeni 4 Eylül Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'taki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. 3 Eylül'de oynanacak karşılaşmaya Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu ev sahipliği yapacak. Maç için kentte ve statta hazırlıklar devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile birlikte Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulunarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'tan bilgi aldı.

'UEFA YETKİLİLERİNİN DEĞERLENDİRMELERİ BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Stada UEFA yetkililerinin tam not verdiğini belirten Vali Salih Ayhan, "Geçen yıl özellikle şehir olarak hep birlikte bir milli maçın, uluslararası bir maçın Sivas'ta oynanması için bir talebimiz olmuştu. Ama bu seneye nasip oldu. Söz verilmişti; uluslararası bir maç olduğunda ilk olarak Sivas'ta oynanacaktı. Federasyonumuz da bu sözünü tuttu. 3 Eylül akşamı Türkiye-Macaristan Ulusal Ligi'nin Sivas'ta olmasından dolayı gururluyuz. Hazırlıklarımızı gözden geçirmek için buraya geldik. Macaristan'dan maslahatgüzarlar geldi. Genel bir değerlendirme yapıldı. UEFA'dan yetkililer geldi. Genel bir değerlendirme yapıldı. Şu an şehir olarak hem konaklama hem güvenlik anlamında bir sıkıntımız yoktur. Statla ilgili de olumlu izlenimlerle ayrıldılar. Özellikle UEFA yetkililerin stat ile ilgili değerlendirmeleri bizi çok mutlu etti. Uluslararası müsabakalarda 4 kategori vardır. 4'üncü kategori en üst kategori yani tüm standartları sağlayan, bütün kriterlere uygun bir stadyum demektir. Dolayısıyla şu anda çok güzel izlenimlerle güzel de bir rapor sunarak UEFA yetkileri gittiler. Ufak tefek eksiklikler var, onları da gidermeye çalışıyoruz" dedi.

'ŞEHİR OLARAK GURURLUYUZ'

Şehir olarak milli maça ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Vali Ayhan, "Geçen yılki tecrübemiz, birikimimiz sportif altyapımızın da zirvesi olmuş oldu. Dolayısıyla bundan sonra uluslararası müsabakalara çok rahat aday olup, alıp bunu gerçekleştirilebilecek potansiyele sahip olduğumuzu görmüş olduk. İnşallah güzel bir sınav vereceğiz. Sivasımız milli takım için de uğurlu olacak. İlk maçını galibiyetle kapatacağına inanıyorum. 3 Eylül akşamı herkesi ekran başına davet ediyorum" diye konuştu.

'GÖNLÜMÜZ SEYİRCİLİ OLMASINDAN YANA'

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Sivas 3 Eylül'de uluslararası bir milli maça ev sahipliği yapacak. Şehir olarak her noktada hazırız. Seyircili veya seyircisiz oynanmasına Sağlık Bakanlığı'nın önerileriyle karar verilecek. Bizim gönlümüz seyircili olmasından yana" dedi.

SPOR Sivas milli maça hazırlanıyor

Macaristan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:26

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Sivas milli maça hazırlanıyor - Son Dakika

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