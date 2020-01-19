Spor sivas'ta beşiktaş galibiyeti coşkusu - Son Dakika
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Spor sivas'ta beşiktaş galibiyeti coşkusu

6 saat önce

SPOR Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusuHüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

SPOR Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti coşkusu

Hüsnü Ümit AVCI - Rahmi MEYVECİ SİVAS (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Sivaslı taraftarlar kent meydanında toplanarak galibiyeti kutladı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında lider Demir Grup Sivasspor'un deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenmesinin ardından Sivas'ta taraftarlar, büyük mutluluk yaşadı. Yaklaşık 5 bin kişi kent meydanı ve Kongre Müzesi bahçesinde toplandı. Meydanda galibiyeti kutlayan taraftarlar coşku yaşadı. Kalabalık halay çekip marşlar söyledi.

Spor sivas'ta beşiktaş galibiyeti coşkusu

Sivasspor, Beşiktaş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:05 Kaynak: DHA
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