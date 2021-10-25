Sivas'ta E-Spor Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Sivas Belediyesi tarafından Türkiye geneli düzenlenen E-Spor Turnuvası'nda final maçları heyecanı yaşandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in start verdiği turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Turnuvaya 940 sporcu ve 180 takım katılım sağladı. Finale kalmaya hak kazanan 6 takım ve 30 sporcu, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde kıyasıya mücadele etti.

Mücadelenin birincilerine kişi başı çeyrek altın, ikincilere gram altın, üçüncülere ise Sivasspor forması hediye edildi.