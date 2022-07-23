SPOR Sivas'ta Enduro Festivali nefes kesti

Sivas Belediyesi'nin organizasyonunda gerçekleştirilen Süper Enduro Festivali, Paşabahçe mesire alanı yanındaki özel parkurda bugün başladı. İki gün sürecek olan festivale 25 ilden 142 sporcu katıldı. Müsabakalar öncesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, festivale katılan yarışmacılara başarı dileğinde bulundu. Festival için hazırlanan özel parkurda sporcular, zamana karşı nefes kesen performanslar sergiledi. Müsabakaları motor tutkunları da ilgiyle takip etti.

Kaynak: DHA

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