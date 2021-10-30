Sivas'ta "Mini Dünya Kupası" müsabakaları başladı - Son Dakika

Sivas'ta Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Mini Dünya Kupası" maçları başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden (SCÜ) yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleştirilen turnuva için üniversitenin çeşitli bölümlerinde okuyan yabancı uyruklu öğrenciler ile Türk öğrencilerin katılımıyla 16 ülke takımı oluşturuldu.

SCÜ halı sahasında düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, "Üniversitemizde yaklaşık 2500 uluslararası öğrenci eğitim almaktadır. Eğitim alan öğrencilerimize kendi ülkelerinde kendi şehirlerinde üniversite eğitimi alıyormuş gibi huzurlu ve rahat ortamlar hazırlıyoruz. Üniversitemizde okuyan öğrencilerimizi her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerde destekliyoruz. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sultanşehir Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Fatih Yıldız ise turnuvanın uluslararası öğrenciler ile Türk öğrencilerin kaynaşması için düzenlendiğini kaydetti.

Turnuva maçları, SCÜ ve Kadı Burhaneddin Öğrenci Yurdu halı sahalarında oynanacak.