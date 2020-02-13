Spor sivas'ta yeni 4 eylül stadı'nın zemini temizleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor sivas'ta yeni 4 eylül stadı'nın zemini temizleniyor - Son Dakika

Spor sivas'ta yeni 4 eylül stadı'nın zemini temizleniyor

6 saat önce

SPOR Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini temizleniyor.

SPOR Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini temizleniyor

Spor sivas'ta yeni 4 eylül stadı'nın zemini temizleniyor

Eylül, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:58 Kaynak: DHA
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