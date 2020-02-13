Spor sivas'ta yeni 4 eylül stadı'nın zemini temizleniyor - Son Dakika

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Spor sivas'ta yeni 4 eylül stadı'nın zemini temizleniyor
6 saat önce
SPOR Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini temizleniyor (2)
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
SPOR Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nın zemini temizleniyor (2)
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