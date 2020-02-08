Spor sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali - Son Dakika

Spor sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali

7 saat önce

SPOR Sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar moraliUğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, son çalışmasını sıfırın altında 7 derecede yaptı.

SPOR Sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali

Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİSİVAS, (DHA) - SÜPER Lig'de yarın Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, son çalışmasını sıfırın altında 7 derecede yaptı. Antrenmana gelen yüzlerce taraftar, takımlarına moral desteği verdi.

Süper Lig'de lider Sivasspor yarın evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçının son çalışmasını kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptı. Gece yoğun kar yağışı nedeni ile karla kaplanan tesisteki çim saha, ekiplerin çalışmasıyla antrenmana hazır hale getirdi. Taraftara açık olarak gerçekleştirilen son çalışmayı yüzlerce taraftar takip etti. Bir grup taraftar antrenman öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Hava sıcaklığının eksi 7, hissedilen sıcaklığın ise eksi 14 derece olduğu bir ortamda son çalışmasını yapan takıma taraftarlar tezahüratlarla destek oldu. Futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak yumruk şov yaptırdı. Son çalışmaya sakatlıkları bulunan Kone, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt ve Goiano katılmadı. Fernando ise takımla birlikte çalıştı.

Spor sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali

Başakşehir, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
Sergen Yalçın'dan son dakika Lucescu açıklaması! Son Dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe'nin penaltı isyanı! Taraftarlar sosyal medyada paylaşıp hakeme tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:16:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor sivasspor'a eksi 7 derecede taraftar morali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]